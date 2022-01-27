Госпиталь в США отказал в трансплантации сердца из-за отсутствия прививки от COVID-19

Бостон, 27 января. В США пациенту, который ожидал пересадки сердца, было отказано в трансплантации из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Сообщается, что одна из больниц Бостона отказала в проведении операции по пересадке сердца 31-летнему отцу двоих детей Ди Джею Фергюсону, мотивировав решение отсутствием у пациента прививки от коронавируса.

D.J. Ferguson, a 31-year-old man, is fighting for his life at Brigham and Women’s Hospital in Boston. Ferguson has been hospitalized since November when his lungs started filling with blood and fluid due to a hereditary heart issue. He desperately needs … https://t.co/lQk3V6LnaD — Trending on Daily Kos (@DailyKosTrends) January 27, 2022

Представители больницы заявили, что это стандартная практика, действующая в учреждениях здравоохранения по всей стране. По словам администрации, наличие прививки должно увеличить шансы на выживаемость пациента после операции.

«Донорское сердце — это драгоценный и редкий дар, о котором необходимо хорошо заботиться. Наша цель — сохранить выживаемость пациентов и хорошие результаты после трансплантации», — говорит доктор Говард Эйзен, медицинский директор программы по профилактике сердечной недостаточности в Университете штата Пенсильвания в Херши.

В то же время, по словам родных Ди Джея, мужчина не против вакцинации, однако в свете того, что у него диагностирована фибрилляция предсердий, он опасается возможных побочных эффектов от вакцинации.

«Ди Джей — информированный пациент. Он хочет, чтобы его врачи заверили, что его состояние не ухудшится или не приведет к летальному исходу в результате вакцинации от COVID-19», — сказала мать мужчины Трейси Фергюсон.

Больница отказались комментировать дело Фергюсона, сославшись на законы о конфиденциальности пациентов. Но дирекция учреждения указала на ответ, опубликованный на веб-сайте, в котором указывается, что вакцина против COVID-19 является одной из нескольких прививок, требуемых большинством программ трансплантации в США, включая прививку от гриппа и вакцины против гепатита В.

«Сейчас мы буквально загнаны в угол. Вопрос чрезвычайно зависит от времени. Это не просто политический вопрос. У людей должен быть выбор!», — заявила семья Ди Джея на мероприятии по сбору денег, в ходе которого им удалось собрать десятки тысяч долларов, которые должны пойти на операцию.

Global Look Press / Wang Ying / Xinhua

Это не первый случай в США, когда пациенту отказывают в трансплантации органов из-за отсутствия прививки от коронавируса. В прошлом году в Колорадо женщина, страдающая поздней стадией заболевания почек, заявила, что ее больница отказала ей в пересадке, потому что она не была вакцинирована. Лейлани Лутали, сказала, что она выступает против иммунизации по религиозным соображениям из-за роли, которую играют линии эмбриональных клеток в разработке некоторых вакцин.

В то же время в Объединенной сети обмена органами, некоммерческой организации, управляющей системой трансплантации органов в стране, сообщили, что не отслеживают, скольким пациентам, отказывающимся от вакцины против COVID-19, было отказано в трансплантации.