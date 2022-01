Госпиталь в США отказал в трансплантации сердца из-за отсутствия прививки от COVID-19

Бостон, 27 января. В США пациенту, который ожидал пересадки сердца, было отказано в трансплантации из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Сообщается, что одна из больниц Бостона отказала в проведении операции по пересадке сердца 31-летнему отцу двоих детей Ди Джею Фергюсону, мотивировав решение отсутствием у пациента прививки от коронавируса.

D.J. Ferguson, a 31-year-old man, is fighting for his life at Brigham and Women’s Hospital in Boston. Ferguson has been hospitalized since November when his lungs started filling with blood and fluid due to a hereditary heart issue. He desperately needs … https://t.co/lQk3V6LnaD