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Госпиталь в США отказал в трансплантации сердца из-за отсутствия прививки от COVID-19

Весь мир
Госпиталь в США отказал в трансплантации сердца из-за отсутствия прививки от COVID-19
Global Look Press  /  Sgt. Kaden Pitt / Keystone Press Agency

Бостон, 27 января. В США пациенту, который ожидал пересадки сердца, было отказано в трансплантации из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Сообщается, что одна из больниц Бостона отказала в проведении операции по пересадке сердца 31-летнему отцу двоих детей Ди Джею Фергюсону, мотивировав решение отсутствием у пациента прививки от коронавируса.

Представители больницы заявили, что это стандартная практика, действующая в учреждениях здравоохранения по всей стране. По словам администрации, наличие прививки должно увеличить шансы на выживаемость пациента после операции.

«Донорское сердце — это драгоценный и редкий дар, о котором необходимо хорошо заботиться. Наша цель — сохранить выживаемость пациентов и хорошие результаты после трансплантации», — говорит доктор Говард Эйзен, медицинский директор программы по профилактике сердечной недостаточности в Университете штата Пенсильвания в Херши.

В то же время, по словам родных Ди Джея, мужчина не против вакцинации, однако в свете того, что у него диагностирована фибрилляция предсердий, он опасается возможных побочных эффектов от вакцинации.

«Ди Джей — информированный пациент. Он хочет, чтобы его врачи заверили, что его состояние не ухудшится или не приведет к летальному исходу в результате вакцинации от COVID-19», — сказала мать мужчины Трейси Фергюсон.

Больница отказались комментировать дело Фергюсона, сославшись на законы о конфиденциальности пациентов. Но дирекция учреждения указала на ответ, опубликованный на веб-сайте, в котором указывается, что вакцина против COVID-19 является одной из нескольких прививок, требуемых большинством программ трансплантации в США, включая прививку от гриппа и вакцины против гепатита В.

«Сейчас мы буквально загнаны в угол. Вопрос чрезвычайно зависит от времени. Это не просто политический вопрос. У людей должен быть выбор!», — заявила семья Ди Джея на мероприятии по сбору денег, в ходе которого им удалось собрать десятки тысяч долларов, которые должны пойти на операцию.

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Global Look Press / Wang Ying / Xinhua

Это не первый случай в США, когда пациенту отказывают в трансплантации органов из-за отсутствия прививки от коронавируса. В прошлом году в Колорадо женщина, страдающая поздней стадией заболевания почек, заявила, что ее больница отказала ей в пересадке, потому что она не была вакцинирована. Лейлани Лутали, сказала, что она выступает против иммунизации по религиозным соображениям из-за роли, которую играют линии эмбриональных клеток в разработке некоторых вакцин.

В то же время в Объединенной сети обмена органами, некоммерческой организации, управляющей системой трансплантации органов в стране, сообщили, что не отслеживают, скольким пациентам, отказывающимся от вакцины против COVID-19, было отказано в трансплантации.

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сша медицина вакцинация covid-19
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