Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 14:40
14:37
Экономика
Tesla увеличила чистую прибыль в 2021 году на 770%
14:36
Происшествия
Дела о резонансных убийствах педофила и женщины-адвоката в Самаре переданы в суды
14:33
Весь мир
Россия помогла президенту ЦАР сохранить целостность республики и направить ее на путь восстановления
14:32
Происшествия
Уголовное дело возбудили против должностных лиц после пропажи ребенка под Новгородом
14:31
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о стрельбе у ресторана в Калининграде
14:29
Весь мир
Госпиталь в США отказал в трансплантации сердца из-за отсутствия прививки от COVID-19
14:29
Экономика
Forbes назвал самых богатых рантье России по итогам 2021 года
14:25
Происшествия
Руководство Нацгвардии попало под статью о халатности после расстрела срочником пяти человек
14:23
Происшествия
Восемь многоквартирных домов в Махачкале несколько лет оставались без отопления
14:22
Происшествия
Власти Магадана ввели режим ЧС из-за повышенной активности бродячих собак
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Разведка ЛНР: приезд генерала Залужного в Донбасс может стать сигналом к наступлению ВСУ

Армия
Разведка ЛНР: приезд генерала Залужного в Донбасс может стать сигналом к наступлению ВСУ
facebook.com/GeneralStaff.ua  /  страница пресс-службы генштаба ВСУ

Луганск, 27 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко со ссылкой на сведения разведки.

Сигналом к началу атаки ВСУ станет визит в Донбасс украинского главкома Валерия Залужного, сообщил офицер Иван Филипоненко во время брифинга для представителей СМИ.

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады… ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского Генерального штаба», — сообщил представитель НМ ЛНР.

По словам Филипоненко, именно в полосе ответственности 30-й бригады ВСУ может быть нанесен главный удар по защитникам Донбасса. Ранее стало известно, что военнослужащие 36-й бригады ВСУ попытались сбить беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ близ поселка Пищевик.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Разведка ЛНР: приезд генерала Залужного в Донбасс может стать сигналом к наступлению ВСУ
ЛНР всу донбасс залужный
Комментировать