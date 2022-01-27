Разведка ЛНР: приезд генерала Залужного в Донбасс может стать сигналом к наступлению ВСУ

Луганск, 27 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко со ссылкой на сведения разведки.

Сигналом к началу атаки ВСУ станет визит в Донбасс украинского главкома Валерия Залужного, сообщил офицер Иван Филипоненко во время брифинга для представителей СМИ.

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады… ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского Генерального штаба», — сообщил представитель НМ ЛНР.

По словам Филипоненко, именно в полосе ответственности 30-й бригады ВСУ может быть нанесен главный удар по защитникам Донбасса. Ранее стало известно, что военнослужащие 36-й бригады ВСУ попытались сбить беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ близ поселка Пищевик.