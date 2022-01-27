Израильский суд отменил забастовку учителей

Тель-Авив, 27 января. Израильский суд по трудовым вопросам запретил профсоюзу учителей провести намеченную забастовку.

По решению израильского суда, забастовка, о начале которой объявил генеральный секретарь профсоюза учителей Яффа Бен Давид, признана незаконной. Учителя собирались выразить свой протест по поводу решения правительства Израиля отменить антиковидный карантин среди школьников, которым перед посещением школ теперь достаточно будет пройти два домашних теста на антиген в неделю, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Ранее ФАН сообщал о решении властей Орловской области перевести с 24 января все региональные школы на удаленку из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом. На удаленку также решено перевести все организации дополнительного образования.