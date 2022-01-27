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Максим Фадеев назвал Бузову жертвой манипуляторов

  /   Обновлено: 27 января 2022 14:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал Бузову жертвой манипуляторов
instagram.com  /  @fadeevmaxim

Москва, 27 января. Известный продюсер Максим Фадеев отказался осуждать певицу Ольгу Бузову, которая заполонила собой весь шоу-бизнес. По его мнению, артистка стала жертвой манипуляторов.

Музыкант считает, что бывшая звезда скандального телепроекта «Дом-2» пытается заработать деньги любым способом, и за это не стоит ее осуждать. Вины Бузовой в том, что она занята практически везде — и актриса, и певица, и телеведущая, — нет. По словам продюсера, ответственность в этом вопросе полностью лежит на тех, кто продвигает звезду: продюсеры, руководители каналов и театров.

«Она тоже жертва… Тех людей, которые на всем этом зарабатывают. Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии — это очевидно», — указал Максим Фадеев в беседе с изданием «АиФ».

В прошлом году Ольга Бузова со скандалом ушла из МХАТ имени Горького. После смены руководства в театре спектакль с участием теледивы сняли с репертуара.

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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Фадеев назвал Бузову жертвой манипуляторов
бузова шоу-бизнес фадеев
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