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Газ в ЕС торгуется на уровне 1060 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Газ в ЕС торгуется на уровне 1060 долларов за тысячу «кубов»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Котировки газа в Европе в первый час торговой сессии были близки к расчетной цене накануне. Они колебались на уровне 1040-1090 долларов за тысячу кубометров, указывают данные биржи ICE в Лондоне.

Стоимость февральских фьючерсов на голубое топливо по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов достигла почти 1050 долларов. Далее она сократилась примерно до 1040 долларов, после чего восстановилась и превысила 1100 долларов за тысячу «кубов».

Заметный рост цен на энергоноситель в ЕС начался весной, когда средняя стоимость на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки взлетели уже вдвое, достигнув исторического рекорда в 2190,4 доллара.

Заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ) Германии находится на самом низком уровне — меньше 40-41%. Об этом заявили в минэкономики ФРГ.

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