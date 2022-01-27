Медведев назвал невозможным размещение военных баз России на Кубе и в Венесуэле

Москва, 27 января. Россия не станет размещать свои военные базы на Кубе и в Венесуэле, поскольку это расходится с интересами этих государств. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, размещение российских баз на территории Латинской Америки не представляется возможным. Кроме того, подобные разговоры создают напряженность на международной арене. Медведев объяснил, что Куба и Венесуэла хотят наладить взаимоотношения с США.

«Куба, Венесуэла — близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова делать решительные шаги для обеспечения своей безопасности. При этом он обращал внимание, что, обсуждая возможность размещения военных баз в Латинской Америке, нельзя забывать о суверенности Кубы и Венесуэлы.

Ранее Дмитрий Медведев предположил, что западные страны разместят военный контингент на территории Украины, даже если она не станет членом Североатлантического альянса, передает RT.