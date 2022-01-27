Европа отобрала из ПХГ более 75% закачанного за летний сезон газа

Брюссель, 27 января. Страны ЕС отобрали из подземных хранилищ более 75% закачанного за летний сезон газа. Запасы голубого топлива находятся на критических минимумах.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% или 14,9 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня.

Отобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд куб. м газа. Таким образом, резервы находятся на отметке ниже минимального показателя.

По оценкам экспертов, при умеренно морозной погоде европейским потребителям может хватить газа, но при сильных холодах скорее всего начнутся перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то уже совсем скоро наступит дефицит газа. Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 40,9%. Заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет около 39%.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях — до 11,8 млрд куб. м. Это на 45,4% ниже, чем в прошлом году.