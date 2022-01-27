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Власти ЛНР заявили о присутствии в Донбассе наемников из американской ЧВК Academi

Армия
Власти ЛНР заявили о присутствии в Донбассе наемников из американской ЧВК Academi
unsplash.com  /  Specna Arms

Луганск, 27 января. Американские наемники из частной компании Academi действуют в Донбассе и обучают личный состав ВСУ ведению боевых действий, о чем заявил начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

По его словам, западные инструкторы занимались подготовкой личного состава ВСУ еще с 2014 года. Тренировки проходят на полигонах во Львовской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областях.

«Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — заявил Лещенко в комментарии РИА Новости.

Киев при этом в декабре 2021 года попытался опровергнуть присутствие наемников в Донбассе, как и подготовку провокаций с использованием химоружия, передает RT.

Ранее наблюдатель от республики сообщил, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения сил зенитную установку, ее разместили в жилом квартале подконтрольного Киеву города Попасная.

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