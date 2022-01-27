Эксперт Кнутов: США будут вынуждены снять с вооружения истребители F-35

Москва, 27 января. Американский истребитель пятого поколения F-35 оказался крайне неудачной боевой машиной и будет в скором времени снят с вооружения армии США, полагает военный эксперт Юрий Кнутов.

Недавно представители ВМС США опубликовали фотографию, на которой целая группа новейших американских истребителей F-35 покрыта слоем ржавого налета, напомнил директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию «Народные Новости».

«F-35 провальная во всех отношениях машина. Он должен был прийти на смену F-16, а вышло, что летный час чуть не в десять с лишним раз дороже, чем у F-16», — рассказал эксперт.

Бортовое вооружение, скоростные и маневренные качества у F-35 оказались ниже всякой критики, а его бортовую радиоэлектронику легко подавить современными средствами РЭБ, объяснил собеседник «Народных Новостей».

«Американские генералы понимают это, везде говорят, что машина замечательная, но молча готовят ей замену», — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, почему Пентагон проявляет большое беспокойство в связи с крушением палубного истребителя F-35 в Южно-Китайском море.