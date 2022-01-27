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Чак Паланик одобрил новую концовку «Бойцовского клуба» в китайском фильме

  /   Обновлено: 27 января 2022 13:47
Общество
Чак Паланик одобрил новую концовку «Бойцовского клуба» в китайском фильме
wikipedia.org  /  Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 27 января. Американский писатель Чак Паланик положительно оценил альтернативную концовку в китайской версии экранизации его романа «Бойцовский клуб».

По словам автора культового произведения, китайская версия финала оказалась ближе к тому, чем в действительности заканчивается книга. По его словам, в некоторых странах, режиссеры которых брались за адаптацию, финальную сцену делали похожую на ту, что поставил Дэвид Финчер.

«Ирония в том, что, в отличие от финала Финчера, который был более зрелищным в визуальном плане, китайцы изменили концовку фильма таким образом, что привели ее почти в полное соответствие с финалом книги. То есть в каком-то смысле они приблизили фильм к книге», — пояснил Паланик в беседе с TMZ, одобрив финальную сцены фильма.

В китайской версии картина заканчивается титрами. В них говорится, что правоохранительные органы разгадали план преступников и предотвратили взрыв бомбы. Тайлер Дерден после суда отправлен в психиатрическую больницу.

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кино бойцовский клуб чак паланик
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