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Депутат Гайдукевич пригрозил НАТО «ударом» в случае агрессии против Союзного государства

  /   Обновлено: 27 января 2022 14:04
Армия
Депутат Гайдукевич пригрозил НАТО «ударом» в случае агрессии против Союзного государства
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 27 января. Открытая агрессия против России и Белоруссии может дорого обойтись НАТО. В случае конфликта в Европе Альянс получит «сокрушительный удар», о чем заявил белорусский политик Олег Гайдукевич.

На территории Белоруссии в феврале пройдут десятидневные совместные учения с ВС РФ. В НАТО после анонса маневров традиционно заявили о том, что Минск и Москва едва ли не репетируют «вторжение» на Украину. Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил, что войны, о которой твердят западные СМИ, никто не хочет. Те, кто «кричит об агрессии», сами не против развязать в Европе конфликт.

«Мы не хотим никакого конфликта. Но если будет провокация, то это будет страшнейший удар по всем тем, кто пытается это сделать. Но мы войны не хотим», — пригрозил Гайдукевич.

По словам политика, рассудительность Москвы и Минска позволяют сохранять в Европе стабильность, несмотря на сомнительную политику НАТО. В сложившейся ситуации Союзное государство служит «гарантом мира» на континенте. При этом Кремль неоднократно заявлял, что ВС РФ ни на кого нападать не планирует.

Совместные учения «Союзная решимость — 2021» стартуют с 10 февраля и продлятся до 20 числа. Российские десантники уже прибыли в Белоруссию.

Белорусское министерство обороны при этом напомнило странам Запада, что учения носят только оборонительный характер и не представляют угрозы для других стран, пишет RT.

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украина россия нато
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