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Nouvelles plus: Французское посольство в ЦАР раздает указания боевикам

Весь мир
Nouvelles plus: Французское посольство в ЦАР раздает указания боевикам
wikipedia.org  /  hdptcar

Банги, 27 января. Полиция Центральноафриканской Республики задержала боевика из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), который выполнял указания от дипломатов Франции, сообщили в издании Nouvelles plus.

Контрразведка ЦАР получила сведения о взаимодействии спецслужб бывшей метрополии с членом бандформирования по имени Махамат Абдулай, 30-летнего мужчину задержали на выходе из посольства.

Nouvelles plus: Французское посольство в ЦАР раздает указания боевикам

 

На допросе он признался, что проживает в Яките, третьем районе столицы (PK3), и иногда получает задания от агентов Парижа.

«У правоохранителей и жителей республики возникает масса вопросов относительно того, с каких пор французские спецслужбы работают с боевиками и раздают прямые указания?

Причем это происходит не только на территории ЦАР, но и в Мали, Гвинее. Вместо того, чтобы в трудное время оказывать помощь и поддержку африканским государствам, Елисейский дворец делает все возможное для того, чтобы затормозить их развитие. В ситуации необходимо разобраться», — заключили в издании.

Ранее ведущие Radio Lengo Songo сообщали, что Франция манипулирует Европейским союзом, чтобы дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике и вернуть контроль над ней.

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