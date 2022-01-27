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Политолог Полетаев сообщил о постепенном завершении процесса двоевластия в Казахстане

Политика
Политолог Полетаев сообщил о постепенном завершении процесса двоевластия в Казахстане
akorda.kz  /  Официальный сайт президента республики Казахстан

Нур-Султан, 27 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет подвергать сомнению достижения экс-президента Нурсултана Назарбаева перед государством. Такого мнения придерживается казахстанский политолог и руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

К оценке заслуг бывшего главы Казахстана Токаев придет после того, как укрепит свое положение в качестве лидера республики. Причиной лояльного отношения к заслугам экс-президента следует считать и то, что многие чиновники строили свою карьеру в политике именно при руководстве Назарбаева. По мнению Полетаева, любое другое отношение будет опасно для легитимности действующей власти и устойчивости страны в целом.

«Переворачивать с ног на голову никто не будет ничего, потому что сегодняшняя власть и команда президента Токаева действительно в настоящее время легитимна. Не побоюсь этого слова, сакральность (власти - ред.) нужна сейчас нынешней команде», — подчеркнул эксперт.

Законопроекты, которые рассматривают сейчас в парламенте Казахстана, призваны отменить пожизненное право Назарбаева руководить совбезом и ассамблеей народа Казахстана, а также исключить потребность в согласовании с бывшим лидером вне- и внутриполитических векторов.

«Конец двоевластия обнаружился не в один день... Произошло все числа 5-го (января - ред.), когда президент Токаев заявил, что стал председателем совета безопасности. Это был решающий перелом», — сказал Полетаев РИА Новости.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в Казахстане восстановили конституционный порядок. Экстремистские действия в стране будут пресекаться.

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Казахстан назарбаев токаев полетаев
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