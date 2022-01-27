Депутат Госдумы Федоров: США обманом втягивают в конфликт на Украине европейских членов НАТО

Депутат Государственной думы Евгений Федоров прокомментировал заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военнослужащих в случае участия НАТО в вооруженном столкновении на Украине. Федоров считает, что Вашингтон намерен обманом втянуть в украинский конфликт европейских членов НАТО.

«Речь идет о «великом обмане», который Соединенные Штаты устроили с Украиной. Они вместо глобальной безопасности отводят от себя риски с помощью создания европейской войны. В этом и заключается обман, в который хотят втянуть членов НАТО. Есть проблема в отношениях США и России. Соответственно, эту проблему должны решать США и Россия путем установления системы безопасности. Демонстрация их военной силы на территории бывшего СССР позволяет нам демонстрировать военную силу на территории США. Вот что такое равенство безопасности. Уберите танки из Нарвы, и мы не будем направлять ракеты на территорию США», — высказался парламентарий.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Федоров уверен, что хорватские власти предчувствуют провал стратегии политиков Вашингтона, поэтому Загреб не намерен жертвовать командным военным составом ради американских интересов. Депутат предполагает, что США пытается обезопасить территорию Запада с помощью европейской войны незаконного характера, замаскировав его под проект «Украина».

Ранее ФАН писал, что президент Хорватии Зоран Миланович оказался в черном списке Украины, попав в базу «Миротворец». Он стал фигурантом базы националистического сайта в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь ему запрещен въезд на Украину.