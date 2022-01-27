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Песков сравнил отношения России и Запада после 2014 года с холодной войной

Политика
Песков сравнил отношения России и Запада после 2014 года с холодной войной
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 27 января. Нынешние отношения России и стран Запада напоминают времена холодной войны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, этот вопрос скорее нужно адресовать политологам, однако ухудшение отношений между сторонами началось после произошедшего на Украине государственного переворота, в результате которого Крым принял решение о воссоединении с Россией.

«То, что после 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот, который привел к непоправимым событиям и который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну», — сказал Песков на брифинге.

Западные страны в последнее время стали распространять недостоверную информацию о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину. Москва неоднократно опровергала подобные заявления, отмечая, что РФ не намерена нападать на другие государства.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. По его словам, Запад использует Киев в качестве инструмента против Москвы.

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