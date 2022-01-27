Риелтор Вихлянцев уверен в скором исчезновении квартир с завышенными ценами

Москва, 27 января. Член совета «Гильдии риелторов Москвы» Роман Вихлянцев уверен, что на рынке недвижимости в течение 3-4 месяцев будет затишье. В этот период возможно снижение стоимости жилья на 5-7% вследствие исчезновения предложений с завышенными ценами, сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты рынка недвижимости отметили, что в 2022 году цены на квартиры и дома в России выросли в среднем на 20-25%. Аналитики уверены, что после нескольких месяцев спокойствия цены в мегаполисах снова начнут расти и к концу года поднимутся на 5-10%. Эксперт агентства недвижимости «Адвекс-Лидер» Анастасия Волина считает, что в регионах стоимость жилья продолжит снижаться, потому что рост цен был вызван искусственным ажиотажным спросом.

Стоимость аренды жилья в регионах при этом останется примерно на нынешнем уровне. За год она изменилась не сильно — аренда подорожала в среднем на 1 тысячу рублей. В Москве стоимость аренды за год выросла на 20%. Не исключено, что рост продолжится.

«Некоторые считают, что цены будут топтаться на месте и даже откатятся назад. Но таких мало. А большинство считает, что после вот этих трех-четырех месяцев затишья опять пойдет рост цен — 5-10% до конца 2022 года», — отметил Вихлянцев.

Эксперты считают, что начало года — удачное время для продажи недвижимости. При покупке квартир следует обращать внимание на ипотечные программы. Банки начали повышать ставки по ипотеке, и рост ее стоимости может продолжиться. Не исключено, что из-за снижения спроса на жилье в 2022 году стоимость квартир в регионах может упасть на 30-40%.