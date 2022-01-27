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В Оренбурге задержали семейную пару с партией наркотиков
Общество
В Оренбурге задержали семейную пару с партией наркотиков
pixabay.com  / 

Оренбург, 27 января. Сотрудники УМВД России по Оренбургской области пресекли преступную деятельность наркоторговцев из Челябинской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с отдельным батальоном ДПС при силовой поддержке «Грома» задержали семейную пару из Челябинской области, входящую в преступную группу, занимающуюся сбытом наркотиков, сообщает Orenday.

Общая масса изъятых у преступников запрещенных веществ составила 550 доз смертельно опасной отравы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Александровском районе Владимирской области двоих наркокурьеров. При обыске частного дома, где преступники организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков, полицейские изъяли более 700 кг запрещенных веществ.

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