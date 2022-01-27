Главный тренер сборной Ирана пожаловался на «Зенит» из-за отказа отпустить Азмуна

Тегеран, 27 января. Наставник сборной Ирана Драган Скошич сообщил, что петербургский «Зенит» не отпустил нападающего Сердара Азмуна в расположение национальной команды.

Драган Скошич сообщил, что Сердар Азмун пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Ираком и ОАЭ. Он рассказал пресс-службе Федерации футбола Ирана, что «Зенит» не отпустил в сборную форварда, подписавшего контракт с леверкузенским «Байером».

«Сначала появилась информация, что у него положительный тест на коронавирус, а потом выяснилось, что он сдал отрицательный. Надо обратиться к правилам Азиатской конфедерации футбола. Но факт остается фактом — в предстоящем матче нашего игрока не будет», — подчеркнул Скошич.

Ранее защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков пошутил над Азмуном. Он оставил комментарий во время прямого эфира иранского нападающего в Instagram.