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Онколог Коржиков прокомментировал слухи о раке у Андрея Малахова

Общество
Онколог Коржиков прокомментировал слухи о раке у Андрея Малахова
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 27 января. Изменения во внешности телеведущего и журналиста Андрея Малахова не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании. Таким мнением поделился заслуженный врач России, хирург-онколог Андрей Коржиков.

Слухи о «страшном диагнозе» Малахова распространились после того, как зрители заподозрили ведущего в ношении парика. Кроме того, журналист, который обычно поддерживал себя в форме, начал набирать лишний вес. А недавно блогер Anton S сообщил со ссылкой на источник с телевидения, что у знаменитости якобы обнаружили рак.

Комментируя это сообщение, Коржиков отметил, что ношение парика не всегда выдает заболевание. Человек может прибегнуть к этому и по другим причинам, уточнил онколог. Не говорят о раке отечность и лишний вес, которые могут возникнуть из-за проблем с сердцем, почками, желудочно-кишечным трактом или в связи с нарушением обмена веществ, пояснил врач.

«Если допустить, что причиной значительных внешних изменений человека стало все-таки онкозаболевание, то пациент может спокойно продолжать работать практически в своем привычном графике и параллельно получать лечение», — добавил хирург в комментарии NEWS.ru.

Коржиков убежден, что знаменитостям у которых обнаруживают онкологическое заболевание, не стоит предавать эту информацию огласке. По мнению онколога, повышенное внимание препятствует выздоровлению в подобных случаях.

Ранее астролог Тиана Атлас поделилась своей версией возможного диагноза Андрея Малахова. Она предполагает, что внешность ведущего изменилась из-за диабета.

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малахов телеведущий онколог
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