«Игры будущего» впервые представят в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 января. В Екатеринбурге в рамках Всемирного саммита «Спорт-Аккорд» пройдет презентация нового вида спорта — первых киберспортивных «Игр будущего». Об этом журналистам сайта «ОТВ — Екатеринбург» рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Игры будущего» — это сочетание IT- технологий и двигательной активности. Например, сначала играют в электронный хоккей, потом выходят на лед. И принципиальное отличие: состязания проходят в пяти вселенных, игроки представляют не страны, а континенты. Подготовка проводится в рамках страны, а потом от континента собирается сильнейшая команда — коллективный разум. И этот проект стартует именно в России», — рассказал в интервью программы «Акцент» Леонид Рапопорт.

Предполагается что соревнования в «Играх будущего» будут проводиться в 15 дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальности. Первые игры пройдут в России, на их проведение претендуют 16 регионов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Челябинская области, Татарстан. Место проведения первых «Игр будущего» выберут после рассмотрения всех заявок на Всемирном саммите «Спорт-Аккорд», который пройдет в Екатеринбурге 15-20 мая 2022 года.