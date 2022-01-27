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Ультиматум России по безопасности в Восточной Европе обескуражил власти США
Политика
Ультиматум России по безопасности в Восточной Европе обескуражил власти США
Федеральное агентство новостей  / 

Ситуация, сложившаяся в мире и внутри США, не на стороне действующего американского лидера Джо Байдена, считает политолог и американист Малек Дудаков. По его словам, внутренний кризис в стране никак не решается, а только усугубляется. Ситуация накалена. И на этом фоне, по мнению эксперта, у Байдена остается одна возможность — ухватиться за Восточную Европу, чтобы хоть как-то сохранить лицо.

«Рейтинги Байдена сейчас не радуют Белый дом. Последние опросы показывают, что его рейтинг находится в районе 33%, а это меньше, чем было у Дональда Трампа и Барака Обамы. Это уровень Джорджа Буша — младшего в эпоху, когда были экономический кризис, усталость от войны в Ираке и Афганистане. И вот куда-то туда рейтинг Байдена сейчас стремится. Всем очевидно, что на предстоящих выборах в конгресс демократы пролетают, поэтому нужно что-то делать. Внутренние кризисы нерешаемы — преступность, рекордная за 40 лет инфляция, проблемы в энергетике и так далее. Во внешней политике дела как-то тоже не очень хорошо идут. Мы все помним Афганистан и катастрофический выход Америки из этой страны. Остается только Восточная Европа, за которую сегодня Байден и ухватился», — заявил он в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ультиматум России по безопасности в Восточной Европе обескуражил власти США
Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Чтобы сохранить лицо, США и перешли к эскалации ситуации в Восточной Европе, сообщил Малек Дудаков. По его словам, недавнее обсуждение Россией военного сотрудничества со странами Латинской Америки стало ударом по уверенности США. Кроме того, как оказалось, в Вашингтоне совершенно разучились понимать РФ, поэтому «ультиматум» Москвы по поводу безопасности в Европе обескуражил американские власти.

«Я думаю, что контакты России со странами Латинской Америки, безусловно, ударят по национальным интересам США. Такой же симметричный ответ может быть в контексте энергетики, продовольствия и так далее. Я думаю, что Россия вполне может при желании воспользоваться этими средствами. Уверен, что чаще всего американцы не просчитывают многие риски, обостряя ситуацию. Это связано с падением экспертизы в целом по России и Восточной Европе, а также с тем, как американцы воспринимают Россию. Они думают, что это страна с экономикой и военным бюджетом, которые значительно меньше американских, поэтому якобы Россия должна не делать те вещи, которые она делает. И уж тем более не ставить Америке ультиматум, как это было с предложениями по безопасности в Восточной Европе. Это было шокирующе воспринято в США», — резюмировал Малек Дудаков.

Содержание письменного ответа США по гарантиям безопасности станет известно в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, содержание американского документа позволяет рассчитывать лишь на диалог по второстепенным темам.

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россия сша дудаков
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