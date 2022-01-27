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Военный обозреватель Баранец считает, что США из Сирии просто так не уйдут

Политика
Военный обозреватель Баранец считает, что США из Сирии просто так не уйдут
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Американцы вторглись на территорию Сирии и ведут сотрудничество с террористами, потому что крадут нефть, принадлежащую государству. Уходить американские войска не собираются. Россия может усилить свое присутствие, но ситуация в стране крайне сложная — действовать Москва будет осторожно. Об этом ФАН рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Накануне стало известно, что ВКС РФ перебросили в Камышлы ударные самолеты из-за неспособности курдов и США ликвидировать угрозу ИГ1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Хасаке.

Ранее информационные агентства сообщили, что МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны. Официальный Дамаск заявил, что действия вооруженных формирований курдов и авиации США привели к разрушениям инфраструктуры и страданиям сирийского народа.

Тем временем армия России перебросила на авиабазу Т-4 звено многоцелевых истребителей МиГ-29 ВКС РФ.

Военный эксперт Баранец считает, что США из Сирии просто так не уйдут
mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Военный эксперт Виктор Баранец напомнил, что США вторглись в пределы суверенного государства Сирия без какого-либо приглашения или разрешения со стороны законного правительства. По сути, американский контингент на территории этой страны является оккупационным — международные процедуры соблюдены не были.

«Свои базы и военные объекты войска США расположили в самых нефтеносных районах Сирии. Они откачивают нефть, вывозят ее из страны и продают, то есть действуют как самые настоящие бандиты. В этой стране они находятся не для того, чтобы усмирить экстремистов, а для того, чтобы грабить. Именно поэтому американцы не собираются покидать пределы Сирии, как это они сделали в Афганистане», — высказал свое мнение полковник в отставке.

Аналитик указал, что страна насыщена террористами, которые маскируются под мирных жителей, и пояснил, что большая работа предстоит сирийской разведке и спецподразделениям, которые должны начать большую зачистку с повсеместного внедрения сотрудников силового аппарата. Офицер подчеркнул, что ситуация в Сирии крайне сложна и взрывоопасна, поэтому Москва ничего не будет предпринимать, не имея полной уверенности в успехе своих шагов.

Ранее ФАН рассказал о том, что Литва готова вести войну с Россией, но только на территории Украины. Европа настроилась на военный конфликт с Россией, который западные стратеги хотят сделать чужими руками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Военный обозреватель Баранец считает, что США из Сирии просто так не уйдут
сша сирия игил хасака
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