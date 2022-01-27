Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:42
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
17:33
Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
17:33
Происшествия
Похитивших у пенсионеров более 1 млн рублей мошенников задержали в Петербурге
17:32
Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
17:30
Происшествия
Суд на Украине оставил без изменения пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому
17:30
Общество
Одноногий спортсмен из Ирана освоил сложнейшие элементы паркура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Страшный сон Америки: Россия и Китай в ближайшее время положат конец гегемонии США
Политика
Страшный сон Америки: Россия и Китай в ближайшее время положат конец гегемонии США
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Вашингтон уже в этом году рискует потерять статус мирового гегемона, а это может обернуться плачевными последствиями для Соединенных Штатов. К такому выводу пришел известный украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

Встреча лидеров России и Китая может закончиться страшным сном для американцев, считает эксперт. По его словам, после Олимпиады, которая должна начаться в феврале, однополярный мир может официально закончиться, а РФ и КНР как мировые центры силы наряду с Америкой возьмут ответственность за ситуацию в мире в свои руки.

«Это будет означать, что Китай будет активно продвигать свою, альтернативную Америке, социально-экономическую модель. Это будет означать конец монополии США на свою «единственно верную идеологию». Это и будет означать конец гегемонии США и конец однополярного мира», — заявил он.

Андрей Головачев уверен, что такое развитие ситуации как раз и является для Америки «самым страшным сном», ведь многие страны мира просто перестанут ориентироваться на Соединенные Штаты. Политический эксперт заявил и о том, что в последние годы США проводили примитивную, негибкую, прямолинейную, слишком идеологизированную и неадекватную их нынешней силе и авторитету внешнюю политику, поэтому не смогли избежать неприятного для себя сценария — союза России и Китая. Последствия для США такой политики будут плачевными, заверил специалист.

«Каждой стране придется выбирать — к какому центру ей примыкать и на какую идеологическую модель ей ориентироваться. Это и есть самый страшный сон Америки. Интуиция мне подсказывает, что нечто подобное в этом году произойдет», — сообщил специалист на своей странице в социальной сети Facebook.

Страшный сон Америки: Россия и Китай в ближайшее время положат конец гегемонии США
Федеральное агентство новостей /

Политический эксперт заявил о том, что сегодня Соединенные Штаты действую так же, как любая империя, которая находится на закате.

«Любая империя, которая находится на закате, напоминает 50-летнюю, некогда красивую женщину, которая никак не может смириться с тем, что молодость и красота ее безвозвратно ушли, поэтому продолжает по-прежнему носить короткие юбки и глупо кокетничать. А чары уже не те — спроса уже нет. Так и империи: они не чувствуют момента, что их «молодость и обаяние» уже ушли, но они по-прежнему носят короткие юбки и злятся, что клиенты уже не ведутся», — резюмировал Андрей Головачев.

Содержание письменного ответа США по гарантиям безопасности станет известно в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Страшный сон Америки: Россия и Китай в ближайшее время положат конец гегемонии США
россия сша китай головачев
Комментировать