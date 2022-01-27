Страшный сон Америки: Россия и Китай в ближайшее время положат конец гегемонии США

Вашингтон уже в этом году рискует потерять статус мирового гегемона, а это может обернуться плачевными последствиями для Соединенных Штатов. К такому выводу пришел известный украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

Встреча лидеров России и Китая может закончиться страшным сном для американцев, считает эксперт. По его словам, после Олимпиады, которая должна начаться в феврале, однополярный мир может официально закончиться, а РФ и КНР как мировые центры силы наряду с Америкой возьмут ответственность за ситуацию в мире в свои руки.

«Это будет означать, что Китай будет активно продвигать свою, альтернативную Америке, социально-экономическую модель. Это будет означать конец монополии США на свою «единственно верную идеологию». Это и будет означать конец гегемонии США и конец однополярного мира», — заявил он.

Андрей Головачев уверен, что такое развитие ситуации как раз и является для Америки «самым страшным сном», ведь многие страны мира просто перестанут ориентироваться на Соединенные Штаты. Политический эксперт заявил и о том, что в последние годы США проводили примитивную, негибкую, прямолинейную, слишком идеологизированную и неадекватную их нынешней силе и авторитету внешнюю политику, поэтому не смогли избежать неприятного для себя сценария — союза России и Китая. Последствия для США такой политики будут плачевными, заверил специалист.

«Каждой стране придется выбирать — к какому центру ей примыкать и на какую идеологическую модель ей ориентироваться. Это и есть самый страшный сон Америки. Интуиция мне подсказывает, что нечто подобное в этом году произойдет», — сообщил специалист на своей странице в социальной сети Facebook.

Федеральное агентство новостей /

Политический эксперт заявил о том, что сегодня Соединенные Штаты действую так же, как любая империя, которая находится на закате.

«Любая империя, которая находится на закате, напоминает 50-летнюю, некогда красивую женщину, которая никак не может смириться с тем, что молодость и красота ее безвозвратно ушли, поэтому продолжает по-прежнему носить короткие юбки и глупо кокетничать. А чары уже не те — спроса уже нет. Так и империи: они не чувствуют момента, что их «молодость и обаяние» уже ушли, но они по-прежнему носят короткие юбки и злятся, что клиенты уже не ведутся», — резюмировал Андрей Головачев.

Содержание письменного ответа США по гарантиям безопасности станет известно в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.