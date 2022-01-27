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Российские биатлонистки вылетят в Пекин не позднее 28 января

Спорт
Российские биатлонистки вылетят в Пекин не позднее 28 января
biathlonrus.com  /  Союз биатлонистов России

Москва, 27 января. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также тренер Михаил Шашилов и массажист сборной Роман Никитин вылетят на зимние Олимпийские игры в Китай не позднее 28 января. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта России.

Ситуация с организацией вылета четырех членов сборной в Пекин находится на контроле ведомства, подчеркнули в пресс-службе. Казакевич, Васнецову, Шашилова и Никитина оперативно доставили на федеральную базу в Новогорск. Это было сделано при помощи специального транспорта с учетом всех требований безопасности.

«После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин, планируется, что вылет будет произведен не позднее завтрашнего дня», — уточнила пресс-служба министерства.

Напомним, биатлонистки Казакевич и Васнецова, а также другие члены национальной команды не смогли вылететь на ОИ-2022 из-за проблем с QR-кодами. Соревновательная программа у биатлонистов стартует в Пекине 5 февраля смешанной эстафетой. Сама Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля.

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биатлон олимпиада пекин
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