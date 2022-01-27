Депутат ГД Милонов отреагировал на заявление госсекретаря США Блинкена об «открытых дверях» НАТО

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ответ коллективного Запада на предложения России по безопасности. Ранее стало известно, что МИД РФ получил письменный ответ от США и НАТО на предложения Москвы по поводу гарантий безопасности. Подробности пока неизвестны, но уже есть информация, что и США, и руководство Североатлантического альянса заявили о неготовности отказаться от политики расширения НАТО на восток. Напомним, нерасширение Альянса было одним из ключевых требований Москвы.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей».

«Я буду предельно ясным. Дверь НАТО открыта. И останется открытой», — заявил Блинкен.

Аналогичное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Комментируя переданный российской стороне документ, он заявил, что Альянс не собирается отказываться от политики «открытых дверей» и «уважает право каждой страны делать суверенный выбор». Уже известно, что и в отношении других требований России в ответе Запада не содержится серьезных уступок.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя заявления представителей США и НАТО, депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что позиция Запада была ожидаемой. При этом, по мнению политика, даже на уровне заявлений позиция Штатов и Альянса противоречит законодательным актам, на основании которых в свое время создавался военный блок.

«Безусловно, это заявление даже формально не основано на законе, — отметил Милонов ФАН. — НАТО вдруг вспомнила, что есть политика «открытых дверей». То есть для них нет проблемы в том, чтобы принимать в Альянс новые страны. Но никакие другие принципы, которые закладывались создателями Североатлантического альянса, господин Блинкен даже не вспоминает. А ведь одним из таких принципов было как минимум не принимать в НАТО страну, охваченную гражданской войной, поскольку это прямо противоречит уставу этой организации. То есть принять в НАТО, например, Украину просто невозможно, по крайней мере до окончательного урегулирования ситуации на юго-востоке этой страны».

Более подробно о позиции Виталия Милонова по ситуации вокруг переговоров России с США и НАТО читайте в ближайшее время в его авторской колонке на сайте ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В конце прошлого года РФ передала США, НАТО и ЕС проекты документов с предложениями о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы — прекращение военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами, возврат блока к границам 1997 года, отказ от размещения ударных средств у границ РФ и отказ от расширения НАТО на восток.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен конкретный ответ на каждое предложение, от этого будут зависеть дальнейшие шаги Москвы.

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization — NATO) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, а также США и Канаду. НАТО была основана 4 апреля 1949 года как средство защиты Европы от СССР. В настоящее время в Альянс входит 30 стран. В 1999 году к НАТО присоединились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. С 2018 года кандидатами на вступление в НАТО считаются Грузия и Украина. Одним из положений устава НАТО является отсутствие у государств — членов военного блока территориальных претензий к кому бы то ни было и отсутствие вооруженных конфликтов на территории этих стран.