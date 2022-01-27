Банк ДОМ.РФ выдал в 2021 году жилищных кредитов на 60 млрд рублей

Москва, 27 января. Объем выдачи жилищных кредитов банком ДОМ.РФ в субъектах РФ (за исключением Московского региона, Петербурга и Ленобласти) составил 26 тыс. займов. Их общая сумма достигла 60 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Наиболее востребованной ипотечной программой в регионах страны стала «Льготная ипотека на новостройки». Ее доля в совокупном объеме выдач банка в минувшем году составила 30%. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 10%.

Наибольшую часть средств банк ДОМ.РФ выдал в Свердловской (5,6 млрд руб.) и Новосибирской областях (4,3 млрд руб.), Краснодарском (4,3 млрд руб.) и Приморском краях (4,2 млрд руб.), а также в Тюменской области (3,7 млрд руб.).

«Среди причин активного роста льготной ипотеки — низкая ставка и отложенный спрос», — указал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Ипотечные ставки в 2022 году способны превысить 10%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».