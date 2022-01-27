Песков анонсировал рабочую встречу Путина и губернатора Петербурга Беглова

Москва, 27 января. Президент РФ Владимир Путин 27 января встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым и обсудит городские дела, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль проинформирует журналистов о рабочем контакте президента и градоначальника.

«Планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела», — сказал Песков на брифинге.

Сегодня в стране отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Президент Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных этому знаковому событию.