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Песков: Путину известно о призывах депутатов Госдумы помочь оружием ДНР и ЛНР

  /   Обновлено: 27 января 2022 13:21
Армия
Песков: Путину известно о призывах депутатов Госдумы помочь оружием ДНР и ЛНР
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Президенту РФ Владимиру Путину прекрасно известно о заявлениях ряда депутатов Государственной думы, в которых законодатели призывают помочь ДНР и ЛНР оборонительным вооружением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин осведомлен об этой депутатской инициативе, но пока не отреагировал на нее, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил депутатам Госдумы, что залогом мирного урегулирования в Донбассе является полное выполнение всех пунктов Минских соглашений. Киев упорно и целенаправленно саботирует воплощение Минска-2, подчеркнул Лавров.

Также сообщалось, что Путин лично ознакомился с письменным ответом американских властей на российские предложения по гарантиям безопасности.

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