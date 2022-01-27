Мошенники в Приморье подстроили 32 фальшивых ДТП

Владивосток, 27 января. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении троих «автоподставщиков». В течение 2021 года они совершили 32 ДТП с использованием личных автомобилей.

Все обвиняемые являются родственниками. Они умышленно создавали аварийные ситуации на дорогах, которые приводили к дорожно-транспортным происшествиям, передает ИА PrimaMedia. В этих авариях злоумышленники формально выступали пострадавшей стороной, что давало им возможность получения страховых выплат. В результате своей деятельности мошенники незаконно получили доход на общую сумму более 6 миллионов рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственной частью УМВД РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой).

Ранее ФАН рассказывал об участившихся случаях дорожного мошенничества на нижегородских дорогах. Злоумышленники на заранее поцарапанных машинах подрезают автовладельцев и затем требуют с них деньги за повреждения, которые не были причинены.

