В хакасском заказнике «Позарым» орудуют тувинские браконьеры

Абакан, 27 января. Государственные инспекторы отдела охраны заповедника «Хакасский» наводят порядок на территории заказника федерального значения «Позарым».

Группа госинспекторов из заповедника «Хакасский» пришла на помощь в борьбе с браконьерами своим коллегам из заказника «Позарым». Они зафиксировали вторжение нарушителей со стороны границы с Тувой, обнаружив лыжные следы двух человек. Во время оперативно-розыскных мероприятий инспекторы обезвредили 110 петель, установленных браконьерами для ловли кабарги (оленевидное животное), сообщает «Хакасия».

Позже госинспекторам удалось обнаружить и полевой стан нарушителей, где находились предметы быта, вещи и неустановленные петли. Предположительно, браконьеры испугались рейда инспекторов и в спешке бросили палатку, вещи и скрылись.

Ранее ФАН сообщал о задержании полицейскими Хайбуллинского района Башкирии браконьера из Оренбуржья. Непрошенный гость успел поймать более 500 увесистых лещей, щук и карасей общей стоимостью около 200 тысяч рублей.