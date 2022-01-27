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В хакасском заказнике «Позарым» орудуют тувинские браконьеры
Общество
В хакасском заказнике «Позарым» орудуют тувинские браконьеры
leopard-land.ru  /  Пресс-служба национального парка «Земля леопарда»

Абакан, 27 января. Государственные инспекторы отдела охраны заповедника «Хакасский» наводят порядок на территории заказника федерального значения «Позарым». 

Группа госинспекторов из заповедника «Хакасский» пришла на помощь в борьбе с браконьерами своим коллегам из заказника «Позарым». Они зафиксировали вторжение нарушителей со стороны границы с Тувой, обнаружив лыжные следы двух человек. Во время оперативно-розыскных мероприятий инспекторы обезвредили 110 петель, установленных браконьерами для ловли кабарги (оленевидное животное), сообщает «Хакасия».

Позже госинспекторам удалось обнаружить и полевой стан нарушителей, где находились предметы быта, вещи и неустановленные петли. Предположительно, браконьеры испугались рейда инспекторов и в спешке бросили палатку, вещи и скрылись.

Ранее ФАН сообщал о задержании полицейскими Хайбуллинского района Башкирии браконьера из Оренбуржья. Непрошенный гость успел поймать более 500 увесистых лещей, щук и карасей общей стоимостью около 200 тысяч рублей.

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браконьеры заповедник заказник
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