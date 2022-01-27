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Путин лично ознакомился с письменным ответом США по гарантиям безопасности
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Путин лично ознакомился с письменным ответом США по гарантиям безопасности

Политика
Путин лично ознакомился с письменным ответом США по гарантиям безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин лично ознакомился с письменным ответом США по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, американский документ уже находится на рассмотрении у Владимира Путина. Поводов для оптимизма после ответа Вашингтона не так много, подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков добавил, что российская сторона не станет затягивать с реакцией на ответ США по гарантиям безопасности, однако она не последует молниеносно.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Соединенные Штаты не ответили на главный вопрос о нерасширении НАТО на восток.

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путин сша песков
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