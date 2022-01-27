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Лента новостей
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Лента
27 января 13:08
13:06
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ близ поселка Пищевик в Донбассе
13:06
Политика
Песков сообщил о планах Путина посетить Турцию по приглашению Эрдогана
13:04
Политика
Неожиданный маневр Китая окончательно лишит Украину поддержки США
13:04
Весь мир
Силы Ливийской национальной армии ликвидировали двух боевиков ИГ на юге страны
13:03
Общество
Вольф Мессинг назвал знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются жестокие личности
12:58
Происшествия
Полковник СБУ в отставке отметил у днепровского стрелка навыки спецназовца
12:57
Общество
Дубовицкая рассказала о проблемах артистов «Аншлага» из-за пандемии
12:57
Общество
Дочери Прокловой просили актрису не вмешивать их в историю с домогательствами
12:56
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали троих планировавших массовое убийство в школе подростков
12:54
Политика
Путин лично ознакомился с письменным ответом США по гарантиям безопасности
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