США готовятся к переговорам с РФ об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности

Ответ Соединенных Штатов на предложения России по стратегической безопасности открывает дорогу для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщила газета The New York Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По информации NYT, в письменном ответе России говорится, что США настроены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД.

Что тут важно понимать? То, что Соединенные Штаты, буквально пару лет назад приложившие немало усилий для развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь лихорадочно пытаются «провернуть фарш назад» и реанимировать покойный ДРСМД. Причем желательно в его старой редакции.

Напомню, что ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно условиям договора, к 1991 году СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США — 846. Тем самым ДРСМД впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений — комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500-1000 км) дальности.

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СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. При этом каждая из сторон получила право расторгнуть ДРСМД, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Де-факто ДРСМД продолжительное время являлся одним из столпов современного режима контроля над вооружениями. Однако затем договор стал стремительно терять свое значение. Почему?

Во-первых, инициатива России и США придать ДРСМД глобальный характер не получила поддержки со стороны других держав.

Во-вторых, Польша и Чехия в 2007 году согласились принять предложение США о размещении элементов ПРО на их территории. С точки зрения России, подобные действия Вашингтона нарушали условия договора, поскольку размещаемые в Европе пусковые установки противоракет могли быть использованы и для размещения крылатых ракет.

В-третьих, лишившись, согласно ДРСМД, возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, Соединенные Штаты резко нарастили количество своих воздушных и морских носителей РСМД, тем самым получив существенное превосходство в этом компоненте вооружений над ВС РФ. Россия пыталась сформировать адекватный ответ американцам, затеяв перевооружение своего ВМФ на крылатые ракеты «Калибр». Однако угнаться за количеством размещенных на кораблях ВМС США крылатых ракет Tomahawk флот России не мог.

Словом, ДРСМД в своей исходной редакции чем дальше, тем больше становился для РФ невыгодным. Уверен, что когда Дональд Трамп внезапно решил «перевернуть шахматную доску» и вывести США из ДРСМД, многие военные специалисты в России встретили это решение американского президента с восторгом. Нет, конечно, МИД РФ негодовал и выражал озабоченность, но… Но теперь у России оказались развязаны руки для ассиметричного ответа американцам.

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Москва теперь могла форсировать принятие на вооружение ВС РФ сухопутных комплексов с крылатыми ракетами «Калибр», модернизированных в сторону увеличения дальности пуска ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и подвижных грунтовых ракетных комплексов с баллистическими ракетами средней дальности. Ранее такие системы вооружений были запрещены условиями ДРСМД. Но после инициированного американцами разрушения ДРСМД у РФ больше не было препятствия для принятия на вооружение сухопутных ракетных комплексов, способных «простреливать» Европу на глубину свыше 500 км. При этом такие комплексы РСМД наземного базирования были дешевле в изготовлении и эксплуатации, чем американские воздушные и морские носители РСМД. Мало того — с учетом особенностей российской территории заранее вскрыть и уничтожить отечественные наземные комплексы РСМД в их позиционных районах будет попросту невозможно.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Судя по всему, подобный «расклад» ускользнул от внимания администрации импульсивного Трампа, но зато оказался вполне ясен для команды прагматичного Джо Байдена. Что и подвигло американскую сторону вдруг «снизойти» до разговоров о необходимости ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности. Повторюсь — ограничений, которые сами же американцы в 2019 году с большой помпой и похоронили.

В текущих обстоятельствах Москва явно не согласится вернуться к прежней, не выгодной ей, трактовке ДРСМД. Для достижения новых договоренностей с Россией по РСМД Соединенным Штатам придется пойти на уступки и искать компромиссы.

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