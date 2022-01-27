Медведев дал прогноз по последствиям запрета доллара в России

Москва, 27 января. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал в интервью журналистам, что последует за возможным запретом на осуществление транзакций в долларах банками РФ.

Сценарий, при котором Запад ограничит возможности использования американской валюты отечественными кредитными организациями, не страшен для Российской Федерации, убежден экс-президент страны.

«В отношении доллара ситуация такая. Мы уже достаточно давно проводим курс на более сбалансированную валютную корзину, на более сбалансированную систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты: фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», — пояснил Медведев.

Замглавы Совбеза считает, что золотовалютные резервы Банка России можно будет реструктурировать. Например, допустил Медведев, если будут наложены ограничения на операции с евро, то этот фиат можно будет заменить юанями.

Также бывший российский лидер подчеркнул, что ограничения со стороны Соединенных Штатов или Европы не смогут повлиять на конвертируемость рубля, так как российские нефть и газ все равно продолжат покупать на мировом рынке.

Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне акцентировал внимание на резком сокращении доли долларов в валютных резервах России, что связал со снижением доверия к американской валюте.