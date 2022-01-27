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Мэрия Омска забирает в собственность выморочные квартиры
Общество
Мэрия Омска забирает в собственность выморочные квартиры
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Омск, 27 января. В департаменте жилищной политики мэрии Омска объяснили судьбу квартир, чьи собственники умерли, а наследников не нашлось.

Как пояснили в ведомстве, жилплощадь умершего собственника квартиры считается выморочной, если на нее нет наследников, никто из наследников не имеет права наследовать, никто из наследников не принял наследства. В этом случае департамент мэрии обращается в суд для признания недвижимости выморочным имуществом, которое переходит в муниципальную собственность, сообщает «Омск-Информ».

Если квартиру уже признали выморочной, а на нее нашелся наследник, то ему придется судиться с мэрией, чтобы вернуть эту жилплощадь. Отмечается, что о пустующих бесхозных квартирах в департамент сообщают управляющие организации, соседи и бдительные горожане, заметившие, что квартира после смерти ее хозяина пустует.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Чите банды мошенников, которая занималась продажей выморочных квартир. Группа черных риелторов получала информацию о таких квартирах и путем подделки документов, признавала родственниками умерших тех людей, которые не могли претендовать на жилплощадь. Затем квартиры продавались.

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