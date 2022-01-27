«Каждый раз плачу»: актер Ургант рассказал, как его семья выживала в годы блокады

Телеведущий, известный актер и шоумен Андрей Ургант рассказал ФАН, как его семья пострадала во время блокады Ленинграда. По словам артиста, его мама, актриса театра и кино Нина Ургант, была в оккупации, а другие близкие родственники переживали фашистский террор в городе Даугавпилс в Латвии. Напомним, 27 января 2022 года в городе на Неве и по всей стране отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от захватчиков.

«Я каждый раз плачу, когда мне напоминают о блокаде. Я довольно хорошо изучал этот материал. Выражаю глубочайшее уважение к нашему народу, к победителям и к тем, кто пережил блокаду, ведь есть и такие», — говорит Андрей Ургант.

Собеседник рассказал, как его бабушка, Мария Ургант, приносила очистки с немецкой кухни, чтобы прокормить своих детей. Четвертый ребенок убежал вместе с отцом ― они ушли вместе с солдатами, воевали на фронте. Однако, несмотря на происхождение, членов семьи не тронули фашистские оккупанты.

«Удивительно то, что он был майором НКВД и служил в командном составе. В 1940 году был расквартирован и направлен в Латвию, куда потом вошли немцы. Странно, что семья осталась жива, ведь он был членом партии, коммунист и энкавэдэшник. Его семья должна была уехать в концлагерь либо должна была быть уничтожена. Остались в живых бабушка, трое детей и моя мама. Если бы она погибла, то не было бы меня, моего сына и внуков», — рассказал актер.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-6» /

Удивительно, что никто из немцев так и не был проинформирован об истинном происхождении семьи. По мнению артиста, это странно, ведь вся информация про местных жителей у них была под рукой.

«То, что бабушка Андрея Урганта работала на кухне у немцев, могло привлечь внимание и советских войск НКВД. Они могли бы спросить: «А чего же вы, Марья Петровна, прислуживали немцам? Вы были у них на работе». И тоже могли бы ее заколотить в вагон и отправить в далекую Сибирь, но нет. Так что ни фашисты, ни наши семью не уничтожили, как это было принято. Так что были живы и радуемся и по сей день», — сообщил Ургант.

Сейчас близкие родственники Андрея Урганта похоронены в городе Даугавпилс в Латвии. Как признался собеседник информагентства, около четырех-пяти лет назад он поставил на месте захоронения красивый памятник.

«Нашел могилы ее и моего приемного деда, потому что отец не вернулся в семью после войны. Он остался в Пскове, у него там была фронтовая жена. Поэтому меня воспитывал дядя Петя ― дедушка по факту, но не по крови. Ему я сделал очень красивое надгробие и бабушке Марии Петровне. Теперь ее даже не навестить, так как у нас с Латвией напряженные отношения в связи с политическими событиями. Но ничего, мои родственники там из Даугавпилса продолжают следить за погостом. Он был почти русский город, там было мало латышей, в основном наши соотечественники», — поведал Ургант.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Ранее известный актер и исполнитель главной роли в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский в разговоре с ФАН поделился ужасами голодных годов, которые обрушились на Ленинград во время фашисткой блокады.