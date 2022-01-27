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Уколы молодости или яд: в чем польза и вред использования ботокса и его заменителей
Общество
Уколы молодости или яд: в чем польза и вред использования ботокса и его заменителей
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В погоне за молодостью и красотой современные женщины не останавливаются ни перед чем: массажи, спортзалы и применение «уколов красоты». Причем если к первым пунктам претензий обычно нет, то вопрос введения различных препаратов под кожу лица вызывает всегда бурные дискуссии. Взять тот же ботокс: одни говорят, что вреда больше, чем пользы, другие — видят в этой процедуре только плюсы. Разобраться, действительно ли стоит избегать «уколов красоты», ФАН помогла эксперт по красоте и здоровью Елена Корнилова.

По словам Корниловой, зачастую, чтобы быть красивым и сохранить свою молодость, не обязательно прибегать к каким-то специальным процедурам. Достаточно просто правильно питаться.

«Если вести здоровый образ жизни не удается, конечно, можно прибегнуть к использованию ботокса – ботулотоксина, который блокирует сигналы нервных окончаний, также связанных с мимикой лица. Мышцы временно прекращают сокращаться, что тормозит образование морщин. Но надо помнить, серьезные заломы ботокс не уберет. «Уколы красоты» тут не помогут», — предупредила эксперт.

При этом иногда использование ботулотоксина просто необходимо, сказала она. Это не тот случай, когда нужно убрать морщины. Для его применения есть более серьезные причины. Например, когда есть необходимость в блокировке нервного импульса, связанного с потовыми железами при гипергидрозе. В этом случае ботокс поможет устранить проблему.

Уколы молодости или яд: в чем польза и вред использования ботокса и его заменителей
Из личного архива Елены Корниловой /

Ученые уверены, что ботулотоксин применим не только в косметологии, но и может использоваться в медицинских целях, в основном в неврологии, чтобы снять спазм. Однако его безопасность еще требует доказательств.

«Ботулотоксин негативно сказывается не только на нервной системе, вмешиваясь в ее работу, но и на внутренних органах. Он влияет на количество эритроцитов в крови, мышечную систему. Также впоследствии использования ботокса могут возникнуть ощущение сухости во рту, проблемы со зрением, опущение век, слабость в мышцах, затруднение глотания», — пояснила Корнилова.

Она предупредила, что уколы ботокса противопоказаны при онкологических заболеваниях, беременным, при кормлении грудью, депрессии, людям с инфекционными болезнями и пациентам с диагнозом «гипотиреоз». Не стоит пользоваться препаратом, если имеется индивидуальная непереносимость — он может вызвать аллергию. 

«Инъекции совсем не безопасны для организма. Поэтому для улучшения эстетических данных стоит хорошо подумать о том, нужна ли эта процедура настолько, чтобы рисковать здоровьем. Ведь от морщин на лице можно избавиться более безопасным способом, не используя косметологические препараты. В первую очередь для этого надо следить за гормональным балансом. Морщины появляются сразу же, как только ощущается дефицит прогестерона. В этот момент мышцы лица кажутся обвисшими. Но от недостатка можно избавиться при должном контроле», — сказала специалист.

По словам Корниловой, негативное влияние на состояние кожи оказывает сахар. Из-за него она теряет свою упругость, поэтому стоит уменьшить употребление сладостей. Важно поддерживать на должном уровне выработку коллагена, для этого необходим особый режим питания. Эксперт по красоте уверена, что поддерживающие процедуры и исключение из пищи вредных продуктов помогут долго сохранять кожу упругой и отказаться от использования ботокса. 

Ранее специалисты британской Национальной службы здравоохранения объяснили, что пожелтение кожи не всегда связано с чрезмерным употреблением спиртных напитков. По их словам, такой симптом может указывать на неалкогольную жировую болезнью печени (НАЖБП). 
 

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