Совбез ООН призывает талибов запустить диалог по примирению в Афганистане

В Совбезе ООН состоялась специальная конференции, посвященная ситуации в Афганистане. Представители организации призвали контролирующий власть в стране «Талибан»1 (запрещен в РФ) запустить процесс внутреннего диалога ради национального примирения.

Speaking at a UN conference held to assess the Afghan situation, UN Secretary-General’s Special Representative for Afghanistan Deborah Lyons called on the Islamic Emirate to initiate an intra-Afghan dialogue for national reconciliation. https://t.co/KnTC30cLJo — Heart of Asia Post (@heartofasiapost) January 27, 2022

Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выразили озабоченность проблемой нарушения прав человека в южноазиатской стране, ограничениями в отношении женщин и рядом других актуальных вопросов.

«Ни один афганец не должен жить в страхе перед ночным стуком в дверь, ни одна семья не должна задаваться вопросом о местонахождении и судьбе своих близких», — сказала на заседании Дебора Лайонс, специальный представитель генсека ООН по Афганистану.

При этом чиновница отметила, что никто в организации не заинтересован в крахе государства и ухудшении обстановки на афганской территории. По словам Лайонс, власти Исламского Эмирата Афганистан, как страну называют сами талибы, уже предприняли шаги, которые в ООН оценивают положительно. Тем не менее она подчеркнула, что в государстве все еще сохраняется обстановка запугивания граждан и сужения медийного пространства.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Спецпосланник ООН сказала, что общий объем помощи Афганистану от иностранных доноров в настоящее время составляет 8 млрд долларов. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал увеличить объем выделяемых на поддержку страны средств.

Тем не менее он подчеркнул, что ООН открывает талибам окно возможностей для доверия, однако афганским властям придется пойти на определенные усилия, чтобы его заслужить. Согласно оценке Гутерреша, Афганистан сейчас «висит на волоске»: местные клиники переполнены, образование и социальные службы находятся на грани краха, а семьи продают детей, чтобы купить еду. Также официальные лица ООН выразили обеспокоенность по поводу исчезновения активисток Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель, похищенных после выступлений в защиту прав женщин.

Европейский диалог

Специальное заседание ООН состоялось вслед за проведением в Осло дипломатической встречи с делегацией «Талибана». На ней присутствовали европейские политики и чиновники, а также представители афганских гражданских организаций.

«У нас были хорошие встречи с афганскими сторонами и посланниками различных европейских государств. Мы хотим сделать Афганистан экономическим центром и пытаемся спасти страну от будущих проблем», — заявил возглавлявший делегацию талибов Амир Хан Муттаки, занимающий на родине пост главы МИД.

Muttaqi Says Oslo Talks Were Important for Extending Ties#TOLOnews https://t.co/njoHuHlNau — TOLOnews (@TOLOnews) January 26, 2022

Европейцы тем временем акцентируют внимание на том, что прошедшие в Осло переговоры были направлены на урегулирование спорных вопросов, касающихся положения женщин, свободы слова и соблюдения других базовых прав афганцев.

«Мы сделали возможным для активистов из Афганистана сесть за стол переговоров с теми, кто сейчас де-факто обладает правящей властью в стране. Так что это не акт признания, а мера, позволяющая привлечь к ответственности тех, кто стоит у власти», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Вопросы легитимизации нового правительства сейчас являются ключевыми для «Талибана», поскольку это впоследствии позволит наладить экономические связи с другими мировыми государствами, а также даст возможность разблокировать находящиеся за рубежом активы на счетах Кабула. Однако нарушения прав человека — не единственная претензия к талибам. Одним из ключевых требований международного сообщества является формирование инклюзивного кабинета министров, представляющего все слои населения Афганистана. Но, несмотря на ранние обещания создать такое правительство, пока все ключевые посты в государстве принадлежат членам радикального движения.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.