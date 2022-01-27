Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 13:08
13:06
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ близ поселка Пищевик в Донбассе
13:06
Политика
Песков сообщил о планах Путина посетить Турцию по приглашению Эрдогана
13:04
Политика
Неожиданный маневр Китая окончательно лишит Украину поддержки США
13:04
Весь мир
Силы Ливийской национальной армии ликвидировали двух боевиков ИГ на юге страны
13:03
Общество
Вольф Мессинг назвал знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются жестокие личности
12:58
Происшествия
Полковник СБУ в отставке отметил у днепровского стрелка навыки спецназовца
12:57
Общество
Дубовицкая рассказала о проблемах артистов «Аншлага» из-за пандемии
12:57
Общество
Дочери Прокловой просили актрису не вмешивать их в историю с домогательствами
12:56
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали троих планировавших массовое убийство в школе подростков
12:54
Политика
Путин лично ознакомился с письменным ответом США по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бывший муж Лады Дэнс отобрал дочерей у пятой избранницы

Шоу-бизнес
Бывший муж Лады Дэнс отобрал дочерей у пятой избранницы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 27 января. Первый супруг певицы Лады Дэнс, бизнесмен Павел Свирский конфликтует со своей бывшей женой Людмилой из-за общих дочерей. Предприниматель отобрал детей у женщины и запрещает им общаться.

Свирский развелся с пятой избранницей после десяти лет совместной жизни, причем расставание проходило довольно мирно. Благодаря брачному договору экс-супруги легко решили материальные вопросы. Что касается детей, то они остались жить с матерью, а отец мог общаться с ними в любое время с 09:00 до 21:00 в месте их проживания.

Однако внезапно первый муж Лады Дэнс начал ставить бывшей жене жесткие условия. Он нанял надзирателя и требовал, чтобы женщина с детьми не приходила домой позднее 21:00. Свирский запретил экс-супруге приглашать любых гостей и следил за происходящим в доме по камерам, к которым имел доступ. Кроме того, во время своих визитов бизнесмен выгонял бывшую жену и ее сына-подростка от первого брака на веранду.

«Я буду заходить и заезжать, когда посчитаю нужным. Я тебя попросил подождать на веранде, так как мне тебя и твоего сынка видеть противно!» — приводит слова предпринимателя «СтарХит».

Бывший муж Лады Дэнс отобрал дочерей у пятой избранницы
ТАСС / Сергей Николаев

По словам экс-супруги Свирского, 20 декабря прошлого года он забрал дочерей из детского сада и увез их к новой возлюбленной — актрисе Регине Мянник. Бизнесмен не просто отобрал девочек, но и запретил бывшей жене общаться с ними. Поскольку суд еще не определил место жительства детей, женщина ничего не может сделать. Однако она все равно намерена бороться за девочек в судебном порядке.

Что касается Лады Дэнс, то она больше не выходила замуж после развода со Свирским. Певица заявляла о желании строить отношения с мужчиной уровнем выше нее.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Лады Дэнс отобрал дочерей у пятой избранницы
певица знаменитости свирский Дэнс
Комментировать