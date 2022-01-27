Бывший муж Лады Дэнс отобрал дочерей у пятой избранницы

Москва, 27 января. Первый супруг певицы Лады Дэнс, бизнесмен Павел Свирский конфликтует со своей бывшей женой Людмилой из-за общих дочерей. Предприниматель отобрал детей у женщины и запрещает им общаться.

Свирский развелся с пятой избранницей после десяти лет совместной жизни, причем расставание проходило довольно мирно. Благодаря брачному договору экс-супруги легко решили материальные вопросы. Что касается детей, то они остались жить с матерью, а отец мог общаться с ними в любое время с 09:00 до 21:00 в месте их проживания.

Однако внезапно первый муж Лады Дэнс начал ставить бывшей жене жесткие условия. Он нанял надзирателя и требовал, чтобы женщина с детьми не приходила домой позднее 21:00. Свирский запретил экс-супруге приглашать любых гостей и следил за происходящим в доме по камерам, к которым имел доступ. Кроме того, во время своих визитов бизнесмен выгонял бывшую жену и ее сына-подростка от первого брака на веранду.

«Я буду заходить и заезжать, когда посчитаю нужным. Я тебя попросил подождать на веранде, так как мне тебя и твоего сынка видеть противно!» — приводит слова предпринимателя «СтарХит».

ТАСС / Сергей Николаев

По словам экс-супруги Свирского, 20 декабря прошлого года он забрал дочерей из детского сада и увез их к новой возлюбленной — актрисе Регине Мянник. Бизнесмен не просто отобрал девочек, но и запретил бывшей жене общаться с ними. Поскольку суд еще не определил место жительства детей, женщина ничего не может сделать. Однако она все равно намерена бороться за девочек в судебном порядке.

Что касается Лады Дэнс, то она больше не выходила замуж после развода со Свирским. Певица заявляла о желании строить отношения с мужчиной уровнем выше нее.