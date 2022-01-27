Дмитрий Медведев сравнил санкции США с ритуальными танцами

Москва, 27 января. Постоянное запугивание России «адскими» санкциями стало частью политической культуры США. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что Москва никогда не видела санкций, которые ей готовит Белый дом из-за ситуации на Украине.

«И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят. Но это такая фигура речи, часть политической культуры: "Давайте мы об этом скажем для того, чтобы исполнить этот ритуальный танец". И они его регулярно исполняют», — сказал Дмитрий Медведев РИА Новости.

Во время интервью зампредседателя Совбеза также высказался о деятельности президента Украины Владимира Зеленского. Медведев уверен, что при нем страна разрушается.