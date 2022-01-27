Росавиация сообщила об увеличении объемов перевозок пассажиров внутри страны в 2021 году

Москва, 27 января. Внутрироссийские авиаперевозки пассажиров в прошедшем 2021 году значительно увеличились, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В общей сложности за 2021 год аэропорты Московского авиаузла, к которым относят Шереметьево, Внуково и Домодедово, обслужили 73 млн 687 тыс. человек. По оценкам экспертов, это на 52% больше, чем в 2020 году, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, Росавиация отмечает значительное увеличение количества пассажиров, которые в прошлом году осуществляли перелеты внутри страны. Они составили 76% от общего числа всех обслуженных туристов в воздушных гаванях российской столицы в 2021 году.

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