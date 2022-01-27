Меньшиков эмоционально ответил на обвинения Долина в воровстве спектакля

Москва, 27 января. Народный артист России и художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на обвинения режиссера Олега Долина в воровстве спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Он по полочкам разложил все претензии коллеги, который написал открытое письмо после отстранения от постановки.

Меньшиков напомнил, что расторжение трудового договора было основано на соглашении сторон. Более того, Долину, как заверил художественный руководитель, предлагали найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля.

«Никто не умалял никогда и не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля. Но ты и от этого отказался», — констатировал Меньшиков в видео, опубликованном на YouTube-канале театра.

Худрук также заметил, что не занимается воровством. По его словам, если бы он хотел это сделать, то украл что-то поталантливее. Артист отметил, что отмена спектакля, над которым работали ведущие актеры Театра имени Ермоловой (в спектакле заняты Олег Меньшиков, Александр Петров, Саша Бортич, Антон Лапенко), приведет к колоссальным убыткам. По его словам, театр может потерять 32 миллиона рублей. Несмотря на возможные проблемы, решение о выпуске спектакля пока еще не принято.

Pr Scr instagram.com / @ermolova_theater

«Мы пытаемся сыграть все-таки премьеру в феврале, но еще до конца не решили. 31 января вот здесь, на этой сцене, той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идем ли мы на выпуск или нет», — подчеркнул Олег Меньшиков.

Он эмоционально добавил, что не собирается больше общаться с Долиным. И этот видеоответ — его последнее слово, пишет телеканал «360».

Накануне режиссер Олег Долин сообщил, что его отстранили от работы над спектаклем в Театре имени Ермоловой. Он обвинил Меньшикова в воровстве новой постановки.