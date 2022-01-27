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Аналитик Сыч о противостоянии РФ и НАТО: «Запад может получить ложкой по лбу»

  /   Обновлено: 27 января 2022 15:48
Политика
Аналитик Сыч о противостоянии РФ и НАТО: «Запад может получить ложкой по лбу»
Федеральное агентство новостей  / 

Учения «Союзная решимость – 2022» позволяют продемонстрировать владельцам непомерного геополитического аппетита большую вероятность «получить ложкой по лбу, еще не приступив к обеду». Об этом ФАН рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Перебазирование Су-35 в Белоруссию

Минобороны РФ сообщило о завершении перебазирования истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках внезапной проверки. Во время передислокации экипажам пришлось выполнить две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.

«Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Экипажи преодолели расстояние около 8000 километров», — сообщили в ведомстве.

Белорусский аналитик Сыч о противостоянии РФ и НАТО: «Запад может получить ложкой по лбу»
minpromtorg.gov.ru / пресс-служба Минпромторга

Истребители Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства после того, как ознакомятся с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики.

«Запад может получить ложкой по лбу»

Как отметил Андрей Сыч, западные границы Союзного государства на сегодняшний день находятся в зоне повышенного риска. Наши военные фиксируют увеличение концентрации бронетехники и живой силы членов НАТО у наших рубежей под абсолютно надуманными предлогами.

«На границе уже реализована серия провокаций с обстрелом белорусского пограничного столба и нарушением государственной границы вооруженными польскими военнослужащими. Не реагировать на подобные действия коллективного Запада значит продемонстрировать короткую историческую память», — пояснил Андрей Сыч.

Белорусский аналитик Сыч о противостоянии РФ и НАТО: «Запад может получить ложкой по лбу»
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что учения «Союзная решимость–2022» позволяют продемонстрировать владельцам непомерного геополитического аппетита большую вероятность «получить ложкой по лбу, еще не приступив к обеду». Важно отметить, что учения носят оборонительный характер. Основная цель — это отражения внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

«На мой взгляд важным элементом учений является отработка оперативной переброски российских военнослужащих и бронетехники. Ситуация в Казахстане является ярким примером, когда промедление могло привести к критическим последствиям. Слаженность подразделений Союзного государства является безусловной гарантией мира в наших домах», — заключил Андрей Сыч.

Москва и Минск проводят внезапные маневры по проверке сил и средств реагирования Союзного государства. Накануне российские десантники прибыли на территорию Белоруссии.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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