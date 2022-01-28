Молодежь в США стремительно беднеет, и надежды вырваться из тисков нищеты у них нет

Как свидетельствуют последние опубликованные данные Федеральной резервной системы (ФРС) США, молодое поколение американцев, так называемые миллениалы, живут намного беднее своих родителей, так называемого поколения Х, и гораздо беднее выходящего сейчас на пенсию поколения беби-бумеров, которые приходятся миллениалам бабушками и дедушками.

Несмотря на то, что миллениалы составляют наибольшую часть рабочей силы в Соединенных Штатах, к концу 2021 года им принадлежало всего 5,9% всего национального богатства США. При этом беби-бумеры контролировали более 52% богатства страны, а среднее по возрасту поколение X — около 28%.

В таком неравномерном распределении нет ничего странного — старшие поколения обычно владеют большей долей, в то время как молодые «наследуют землю», но обычно живут гораздо скромнее своих родителей или бабушек и дедушек. В конце концов, у старших по возрасту людей просто было больше времени, чтобы зарабатывать деньги и накапливать активы.

Однако речь идет о том, что молодежь в США стремительно беднеет, именно в сравнении с реалиями прошлых лет, в которых в свое время жили беби-бумеры и поколение Х. Так, в 1989 году, когда беби-бумеры были примерно того же возраста, что и сегодняшние миллениалы, они контролировали 21,2% национального богатства. Это почти в четыре раза больше, чем у миллениалов сегодня. Опережало в свое время миллениалов и поколение Х — в 2005 году, когда они были в таком же возрасте, на их долю приходилось 9% национального богатства — почти вдвое больше, чем у поколения Y сейчас.

Самый востребованный актив у американцев — собственный дом. Согласно анализу данных переписи населения, только у 47,9% миллениалов в США было собственное жилье в 2020 году, пусть и в ипотеку. А более половины жили в съемных домах или квартирах. Для прошлых же поколений в этом возрасте число владельцев жилья составляло 69% и выше.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, В 2020 году 18% арендаторов-миллениалов заявили, что планируют снимать жилье всегда, а 63% тех, кто планирует купить квартиру или дом, пока просто не имеют накоплений даже для первоначального взноса.

Такая печальная ситуация складывается из-за того, что новое поколение граждан США практически лишено постоянной и высокооплачиваемой работы. Сегодня около 40% жителей в США заняты на низкооплачиваемых вакансиях с гибким графиком труда, что не позволяет им даже думать о накоплениях.

Причем этот бич скрытой безработицы съедает все развитые страны. Так, в Японии в ситуации низкооплачиваемой работы находится около 45% трудовой силы. Схожим образом обстоят дела в Южной Корее — 57% корейских женщин и 35% мужчин были заняты низкооплачиваемым и малоквалифицированным трудом.

При этом объем работы только увеличивается. Например, в отелях сети Hyatt в США постоянных горничных заменили временными: при этом фактическое время их работы увеличилось с 8 до 12 часов в сутки, а также выросла интенсивность труда.

Высшее образование теперь не гарантирует молодежи полноценное трудоустройство по специальности. Так, в Испании 40% выпускников вузов оказываются на малоквалифицированных должностях, во Франции 75% молодых работников заключают временный трудовой договор.

Фактически в США и в других западных странах на наших глазах растет поколение временных работников, которые никогда не смогут повторить успех своих родителей и обречены закончить жизнь в бедности, или даже в нищете.

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