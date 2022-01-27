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Политолог Федоров рассказал, почему африканские страны все чаще предпочитают Россию Франции

  /   Обновлено: 27 января 2022 12:54
Политика
Политолог Федоров рассказал, почему африканские страны все чаще предпочитают Россию Франции
Федеральное агентство новостей  / 

Африка делает логичный выбор, когда предпочитает Россию в качестве более выгодного партнера, способного оказать реальную помощь. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Федоров.

После военного государственного переворота, произошедшего в африканской республике Буркина-Фасо, европейская пресса заявила о том, что эти события имеют «русский след», однако доказательств традиционно не предоставили. Издания утверждают, что лидер восставших повстанцев — подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба — предлагал бывшему президенту Року Марку Каборе пригласить в страну российских инструкторов для борьбы с исламистскими экстремистскими группировками и для снижения уровня преступности в стране. Однако тот отказался, объяснив, что это может вызвать негативную реакцию Европы.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров обратил внимание, что Франция очень ревностно относится к тому, что происходит в ее бывших африканских колониях, которые Париж продолжает воспринимать как зону своего влияния. Французов очень тревожит появление в этом месте влиятельных игроков, в частности России.

«Советский Союз стоял в истоках деколонизации Африки, и именно наша страна приложила усилия, чтобы дать свободу и независимость государствам Черного континента. Сегодня американцы изображают самобичевание за угнетение темнокожей расы и требуют, чтобы все белые опускались на колени перед черными. Россиянам винить себя не в чем. Мы сделали много хорошего для африканских народов и продолжаем им помогать. Сегодня наши специалисты оказывают техническую помощь бывшим европейским колониям и при необходимости проводят военные консультации и обучение местных правительственных войск и сил правопорядка. Франции это не нравится», — пояснил эксперт.

Политолог Федоров рассказал, почему африканские страны все чаще предпочитают Россию Франции
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Федоров обратил внимание, что инструкторы из России, которых западные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», действительно навели порядок в Центральноафриканской Республике. Отечественные специалисты сумели подготовить личный состав армии для эффективной борьбы с радикальными группировками, в результате чего большая часть страны оказалась освобождена, а бандиты — уничтожены. Ничего не собирались предпринимать для защиты местного населения от экстремистов европейцы и в Мали. Страна сменила вектор сотрудничества с западного на восточный. После сближения с РФ армия Мали перешла в активную фазу контрнаступления против террористов.

«Евросоюз использовал присутствие во многих странах Африки в корыстных целях, организовывая продажу и вывоз ресурсов на выгоднейших условиях. Так, и в Мали, и в Буркина-Фасо ведется добыча золота. Именно поэтому после разрыва сотрудничества со стороны этих стран с ЕС Запад взорвался негодованием и устроил целую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Традиционно в этом деле усердствует Великобритания. При этом Россия никогда не нарушала прав других суверенных государств и не позволяла себе того, что, к примеру, творят на территории независимых стран американцы», — констатировал собеседник ФАН.

Политолог подчеркнул, что Москва проводит политику равенства и демократии, инициативы нашей страны всегда основаны на открытости и взаимной выгоде. Он отметил, что саммит Россия — Африка, который прошел в прошлом году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие», дал начало многим большим проектам и продвинул отношения между нашими странами на новый уровень.

Федоров напомнил, что США заявляют: никто не вправе указывать другим станам, с кем они должны сотрудничать. Он назвал претензии Франции к России нелепыми, а поведение представителей США и ЕС — лицемерным.

Ранее ФАН рассказал, как после начала учений ВМФ РФ США выслали на Дальний Восток свои авианосцы. Эксперты отмечают, что Пентагон ревностно следит за Россией и болезненно реагирует на любые ротации вооруженных сил, даже внутри страны.

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Все новости / Политика / Политолог Федоров рассказал, почему африканские страны все чаще предпочитают Россию Франции
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