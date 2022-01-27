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Медведев выразил уверенность в скором вводе «Северного потока — 2» в эксплуатацию

Политика
Медведев выразил уверенность в скором вводе «Северного потока — 2» в эксплуатацию
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Москва, 27 января. Российский газопровод «Северный поток — 2» стопроцентно будет введен в эксплуатацию, особенно с учетом текущих спотовых цен на голубое топливо, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам.

По словам политика, если в Европе возникла экономическая потребность в этом трубопроводе, то она должна быть реализована, поэтому «СП-2» будет запущен.

«Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там все уже абсолютно готово. Будет ли он введен в эксплуатацию? Я выскажу свое мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес», — сказал Медведев.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее заявил, что ФРГ на 55% зависит от газа из России. Это сохраняющаяся тенденция последних лет, добавил политик.

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газ северный поток европа
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