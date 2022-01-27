Инвестор Джереми Грэнтэм предсказал скорый крах мировой экономики

Москва, 27 января. Инвестор Джереми Грэнтэм сделал прогноз, согласно которому «суперпузырь» S&P 500 скоро лопнет. Акции ведущих компаний смогут восстановиться только через 30 лет, сообщает Bloomberg.

Британский инвестор-миллиардер известен своими точными предсказаниями финансовых кризисов в мире. 83–летний глава GMO заявил, что миру следует готовиться к инфляции, уменьшению экономического роста и нехватке рабочих. На фоне изменения климата, дефицита сырья и снижения рождаемости появится много проблем. Людям придется жить в мире постоянного скачка цен. Тенденции к этому формировались несколько лет.

«Суперпузырь» на рынках, являющийся следствием желания жить не по средствам, будет сдуваться.

«Мы просто вышли далеко за рамки долгосрочных возможностей планеты справиться с нами. Природа начинает давать сбои. И если мы не исправим это, мы тоже начнем терпеть неудачи», — сказал Грэнтэм.

Инвесторы должны понимать, что после краха рынка им придется десятилетиями ждать возмещения своих потерь, как это уже бывало прежде. Это заняло 25 лет в случае с Dow Jones Industrial Average в 1929 году, 15 лет в случае с Nasdaq Composite в 2000 году и 5,5 лет для S&P 500 в 2007 году. До возмещения убытков, которые начали нести инвесторы, смогут дожить далеко не все, ведь на это потребуется очень много времени: от 10 до 30 лет.

Из-за коронавируса мировая экономика расколется на победителей и проигравших. С начала 2020 года цены на товары выросли на 30% и продолжат подниматься. Это связано с нарушением цепочек поставок и нехватки ресурсов.