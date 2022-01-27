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Инвестор Джереми Грэнтэм предсказал скорый крах мировой экономики

Экономика
Инвестор Джереми Грэнтэм предсказал скорый крах мировой экономики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Инвестор Джереми Грэнтэм сделал прогноз, согласно которому «суперпузырь» S&P 500 скоро лопнет. Акции ведущих компаний смогут восстановиться только через 30 лет, сообщает Bloomberg.

Британский инвестор-миллиардер известен своими точными предсказаниями финансовых кризисов в мире. 83–летний глава GMO заявил, что миру следует готовиться к инфляции, уменьшению экономического роста и нехватке рабочих. На фоне изменения климата, дефицита сырья и снижения рождаемости появится много проблем. Людям придется жить в мире постоянного скачка цен. Тенденции к этому формировались несколько лет.

«Суперпузырь» на рынках, являющийся следствием желания жить не по средствам, будет сдуваться.

«Мы просто вышли далеко за рамки долгосрочных возможностей планеты справиться с нами. Природа начинает давать сбои. И если мы не исправим это, мы тоже начнем терпеть неудачи», — сказал Грэнтэм.

Инвесторы должны понимать, что после краха рынка им придется десятилетиями ждать возмещения своих потерь, как это уже бывало прежде. Это заняло 25 лет в случае с Dow Jones Industrial Average в 1929 году, 15 лет в случае с Nasdaq Composite в 2000 году и 5,5 лет для S&P 500 в 2007 году. До возмещения убытков, которые начали нести инвесторы, смогут дожить далеко не все, ведь на это потребуется очень много времени: от 10 до 30 лет.

Из-за коронавируса мировая экономика расколется на победителей и проигравших. С начала 2020 года цены на товары выросли на 30% и продолжат подниматься. Это связано с нарушением цепочек поставок и нехватки ресурсов.

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прогноз кризис S&P 500 Джереми Грэнтэм
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