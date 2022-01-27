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Петербуржцы возложили цветы к мемориальной доске в День полного снятия блокады Ленинграда

Общество

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь 78-й годовщины этого события на главной улице Северной столицы прошел торжественный траурный митинг.

В 09:30 началась церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Петербуржцы собрались на Невском проспекте, чтобы отдать дань уважения погибшим во время блокады жителям города. За 872 дня жертвами этой трагедии стали сотни тысяч ленинградцев. Во время Нюрнбергского процесса было известно о 632 000 погибших, однако, по современным данным, число жертв могло превышать полтора миллиона человек.

Тем не менее, город продолжал жить и бороться и выстоял, дождавшись прорыва блокады 27 января 1943-го, а затем, спустя год — ее полного снятия в ходе Ленинградско-Новгородской операции. Тогда гитлеровцы были отброшены от южной границы Ленинграда почти на 300 километров.

Каждый год в этот день вся Россия вспоминает и скорбит о безвременно ушедших из жизни гражданах. Вечная память жертвам блокады Ленинграда!

 

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