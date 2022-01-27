Музей Победы представил новую обширную экскурсию «Непокоренный Ленинград»

Новая экскурсия Музея Победы посвящена 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Посетителям расскажут, как 872 дня город не сдавался, держался, выстоял и победил; как судьба его жителей в страшное военное время переплелась с судьбой всей страны и почему слово «ленинградец» и сегодня вызывает особенные эмоции.

«Что касается экспозиции «Подвиг народа», то она уникальна. Такого музейного пространства нет больше нигде. На 3000 квадратных метрах соединение такого количества декорационных приемов, такого количества музейных предметов, исторической информации, мультимедийных средств, манекенов и прочего, — такого больше нигде нет», — рассказала заведующая методическим сектором отдела экскурсионного обслуживания Музея Победы Светлана Клевцовская.

На выставке посетителям поведают о том, как заводы блокадного города, которые не удалось эвакуировать из Ленинграда, продолжали работать. Предприятия производили практически все: и вооружение, и медикаменты, и продукты легкой промышленности.

«Здесь представлены предметы, которые необходимы были советскому солдату. Вот, например, такие бинокли производились в блокадном Ленинграде. О качестве оптики говорит и тот факт, что такой бинокль был желанным трофеем для немецкого солдата», — отметила Светлана Клевцовская.

На выставке наглядно продемонстрировано, как медики Ленинграда решали важную проблему нехватки крови. Удивительно, но блокадный Ленинград сдал для фронта 144 тонны донорской жидкости.

«20% всей донорской крови, которая поступила непосредственно на фронт, было заготовлено здесь, в блокадном Ленинграде. На фронте ленинградскую кровь называли «волшебной» и «непобедимой», — пояснила Светлана.

Здесь, в Музее Победы воссозданы стеллажи Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, которая во время блокады не закрывалась ни на один день и продолжала выдавать книги своим читателям.

«Как вспоминают библиотекари, ленинградцы приходили в библиотеку «шатающимися от голода». Заглядывали в глаза и спрашивали только об одном: «скажите, а вы точно не закроетесь?». Закрыться после этого было просто невозможно. 170 сотрудников Ленинградской библиотеки умерли от голода во время блокады», — рассказала Клевцовская.

Посетителям выставки откроется удивительный зимний пейзаж внутреннего двора Новгородского кремля. Здесь можно увидеть, как, испугавшись наступления Красной Армии, немцы бежали из города, унося с собой все, что только можно было унести, и закладывая взрывчатку под стенами бесценных храмов. 20 января 1944 года Великий Новгород был освобожден.

«Освобождение Новгорода можно считать предтечей освобождения Ленинграда. Ровно через неделю, 27 января 1944 года этими же воинскими соединениями будет полностью снята блокада Ленинграда», — завершила свой рассказ заведующая методическим сектором отдела экскурсионного обслуживания Музея Победы.

Экскурсия «Непокоренный Ленинград» заставляет задуматься о том, как же велика сила духа русского народа. Любовь к родной земле и любимому городу давала им силы даже тогда, когда казалось, что все потеряно. Простые ленинградцы, фронтовики и труженики тыла сделали все возможное и невозможное, добились, чтобы город выстоял, выдержал и преодолел чудовищную ситуацию.