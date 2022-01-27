Непросто быть коммунистом и стать радикальным консерватором. Сложно поверить в ислам, а потом убеждать окружающих в спасителе в лице Христа. Смешно называть себя ученым, не имея высшего образования. Нельзя быть идеологом правительства целой страны и оставаться в тени. Сложнее только вместить такие противоречия в одну жизнь, но бразильскому публицисту Олаву ди Карвалью это удалось.

Не удалось ему только пережить краха своих идей и предательства любимого ученика – президента Бразилии Жаира Болсонару. 25 января в США скончался якобы философ, якобы писатель, якобы серый кардинал бразильской политики.

Редакция Telegram-канала «Байки из фавел» рассказывает о яркой и противоречивой жизни, влиянии и идеях Олаву ди Карвалью.

Через тернии к звездам и славе

Олаву ди Карвалью родился в 1947 году в небогатой семье в штате Сан-Паулу. Как и миллионы нищих молодых бразильцев, в юности он был ярым сторонником Коммунистической партии и учебе предпочитал митинги, в том числе против режима военной хунты, которая правила в Бразилии с 1964 по 1985 год. В результате ди Карвалью так и не получил высшего образования.

Однако уже в 70-е годы прошлого века Олаву ди Карвалью опередил свое время — сейчас бы его назвали эталонным «инфоцыганом». Перечитав районные библиотеки, он открыл частную школу астрологии для всех желающих. Тяга к звездам (и легким деньгам) открыла ему путь к известности: в скором времени через своих учеников он пробился в издательства крупнейших национальных газет, таких как Folha de Sao Paulo.

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Начав с коротких заметок о жизни, со временем ди Карвалью углубился в философские, религиозные и политические темы. Разочарованный в «духовном падении западной цивилизации», он даже ненадолго вступил в суфийский орден бразильских мусульман. Под влиянием то ли ислама, то ли звезд, ди Карвалью начал изучать философию в Католическом университете Рио-де-Жанейро, но бросил учебу, не получив диплома. Это не мешало ему до конца жизни называть себя философом и выступать на равных на дебатах с такими фигурами, как Александр Дугин.

От писателя к блогеру

В 1996 году Олаву ди Карвалью написал скандальную книгу «Коллективное слабоумие: новости бразильской антикультуры», в которой раскритиковал умственный и духовный уровень сограждан. Резкий стиль, бесцеремонность и полное отсутствие такта сделали его известным человеком, а в кругах оппонентов критикуемых им политиков — даже гигантом мысли. В этой книге он впервые отразил свои идеи о том, что мировые элиты — это «пособники коммунистов», которые используют глобализацию, свободную торговлю, новые мировые ценности для контроля и «отупления» населения, в том числе в Бразилии.

В 2022 году основные идеи ди Карвалью уже не кажутся таким вымыслом, как раньше. Стандартизация высшего образования в соответствии с либеральной повесткой, изменение общественных духовных и моральных ценностей по конспектам Джозефа Овертона, переписывание истории и курс на разрушение европейской культуры — лишь часть идей ди Карвалью, которые сейчас актуальны как никогда ранее.

«Глобализм не имеет целей, ни экономических, ни военно-политических: эта концепция цивилизации заключается в поистине революционной мутации человеческого рода, в полном искоренении традиционных религий или их трансформация до уровня универсальной религии», — писал бразильский критик культуры.

Умные мысли действительно преследовали «философа», но он все дальше убегал в сторону теорий заговоров. С появлением Интернета в своем блоге (в конце 2021 года на его YouTube канал было подписано более миллиона человек) он все чаще винил во всех проблемах человечества «руку коммунистов», твердил об историческом отсутствии инквизиции, плоской Земле и даже оправдывал преступления нацистов.

«В молодости Билл Клинтон был одним из тысяч студентов, которых спонсировал КГБ», — утверждал ди Карвалью.

Перебравшись в США в 2002 году, Олаву ди Карвалью открыл в Ричмонде издание «СМИ без маски», которое обрело популярность, критикуя всех либеральных, прогрессивных и левых политиков в мире. Своей целью философ-самоучка всегда ставил формирование класса консервативных интеллектуалов, приверженных традиционным католическим ценностям — в противовес либеральной повестке глобалистов.

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Серый кардинал бразильской политики

Информационный шум, исходящий от ди Карвалью, не мог пройти мимо бразильских правых, в том числе и Жаира Болсонару, с которым он познакомился в 2014 году. Будучи всего лишь депутатом Национального Конгресса, Болсонару серьезно увлекся лекциями ди Карвалью. «Образование» на канале публициста также получили и сыновья нынешнего президента — Эдуарду, Флавио и Карлос. Вся семья Болсонару как губка впитывала трепетное отношение публициста к католичеству, любовь к США, ненависть к оппонентам и страсть к оружию.

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Идеи ди Карвалью нашли прямое отражение в предвыборной кампании Жаира Болсонару в 2018 году, которой руководили его дети. Ди Карвалью также стал тем человеком, который сблизил избранного президента с бывшим лидером США Дональдом Трампом, а одним из близких друзей публициста был советник 45-го американского президента Стив Бэннон.

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Именно Бэннон и ди Карвалью сопровождали лидеров Бразилии и США во время визита Болсонару в Вашингтон в марте 2019 года.

Успех ученика на президентских выборах в 2018 году настолько вскружил голову Олаву ди Карвалью, что он публично предложил свою кандидатуру на должность посла в США:

«Бразилии нужно больше денег. И как посол в США, я бы знал, как делать деньги. Я научился этому бизнесу за время, прожитое в Румынии. Посол в другой стране имеет полную власть над диаспорой. Может построить и арестовать кого угодно. Он король. Так что это единственный пост, который я могу принять», — заявлял «философ».

Посольскую должность ди Карвалью так и не получил, но даже оставаясь в Ричмонде, он продолжал влиять на семью президента Бразилии. По информации издания Extra Classe, именно ди Карвалью лоббировал назначение «выпускников» своих курсов на ключевые посты в правительстве Бразилии: Эрнесту Араужу — на должность главы МИД Бразилии, Абрахама Вейнтрауба — в кресло министра образования, Рикарду Саллеса — в руководство министерства окружающей среды. Позднее последователей ди Карвалью назовут «олавистами».

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Влияние ди Карвалью на Болсонару во многом объясняет радикальные инициативы и поведение президента в 2019 году — резкое сокращение мер социальной поддержки, план военного вторжения в Венесуэлу и выхода из Парижского соглашения по климату, постоянные конфликты с ведущими СМИ.

Однако философ не учел, что политическая арена Бразилии, в отличие от его личных представлений, является местом столкновения нескольких властвующих группировок, таких как военные (в настоящее время – доминирующая сила в правительстве Болсонару) и депутаты-технократы, которые преследуют свои интересы.

«Я думаю, он должен заниматься только тем, в чем он хорош — астрологией. По этому вопросу он может давать хорошие прогнозы», — заявил вице-президент и генерал Амилтон Моуран после публичной ссоры с ди Карвалью.

Sem medo da fervura. “E acho que ele, Olavo de Carvalho, deve se limitar à função que ele desempenha bem, que é de astrólogo”, diz o vice-presidente, Hamilton Mourão. Via @estadao: https://t.co/8KUsQ0evzc — Renata Agostini (@renataagostini) April 22, 2019

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Именно военные и технократы из Конгресса в 2019 году не дали Болсонару совершить необдуманные шаги по советам ди Карвалью, влияние которого стали постепенно ограничивать. Президент Бразилии был вынужден искать компромиссный путь, все сильнее отдаляясь от своего «учителя».

Политический крах «серого кардинала»

Пандемия COVID-19 стала поворотным моментом в правлении Жаира Болсонару. Скепсис по отношению к болезни и вакцинам, навязанный ди Карвалью, во многом стал причиной попустительского отношения президента Бразилии к коронавирусу, катастрофических масштабов пандемии, развернувшейся в стране, конфликтов с парламентом и губернаторами, экономических неудач и кризиса в отношениях с Верховным судом страны.

В 2020 году в высших эшелонах бразильской власти развернулась масштабная подковерная война против наиболее рьяных адептов ди Карвалью. Один за другим свои посты по разным причинам потеряли Абрахам Вейнтрауб, Эрнесту Араужу и Рикарду Саллес.

«Против меня давно существует целое движение, кабинет ненависти к Олаву. И что Болсонару сделал, чтобы защитить меня? Ничего! Вместо этого выдал мне медальку. Засуньте себе ее в задницу! Я всегда был вашим другом, но вы никогда не были моим другом. Он пользовался мной, но что он дал взамен?», — озлоблено жаловался ди Карвалью.

Публичная ссора ученика и учителя случилась еще в июне 2020 года, однако последний из «птенцов» ди Карвалью покинул правительство лишь в апреле прошлого года. Несмотря на постоянную критику от своего бывшего советника, Болсонару сохранил его радикальную риторику и хамство, которыми продолжает «радовать» публику по сей день.

Последнее пророчество

После утраты влияния на правительство Бразилии Олаву ди Карвалью остался в США и продолжил распространять свои радикальные и лженаучные идеи, в сердцах и публично проклиная Болсонару. В одном из своих последних выступлений он заявил, что его ученик проиграет президентские выборы в октябре 2022 года.

«Борьба проиграна. Бразилии это не сулит ничего хорошего, оставьте пустые надежды. Есть шанс, что Болсонару вернется (в гонку), но он очень мал. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы он проснулся. Он отличный администратор, но трус», — говорил ди Карвалью.

Últimas palavras de Olavo de Carvalho foram de crítica a Bolsonaro - por Ricardo Noblat



O autoproclamado filósofo chamou o presidente de burro, covarde e fraco, e dava por perdida a eleição de outubro deste ano



Leia no blog https://t.co/aLiJhLHeMt — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) January 25, 2022

В могилу Олаву ди Карвалью завели собственные принципы и убеждения. Будучи убежденным противником вакцинации, «философ» считал пандемию глобальным заговором, не верил в миллионы умерших от COVID-19 и призывал свою аудиторию «не быть стадом» и избегать вакцинации. По иронии судьбы, коронавирусу потребовалось всего 10 дней, чтобы доказать ему обратное.

Жаир Болсонару, который накануне потерял мать, не стал держать зла на усопшего наставника. В своем Twitter президент Бразилии назвал ди Карвалью «одним из главных мыслителей в истории страны» и объявил трехдневный общенациональный траур.

«Олаву сделал огромный вклад в борьбу за свободу и был лучом света для миллионов бразильцев. Его учения навсегда останутся с нами», — заявил Болсонару.

- Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho.



- Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2022

В реальности идеи Олаву ди Карвалью теперь останутся лишь в мыслях Болсонару – повестку дня в правительстве страны пока что определяют военные и «союзники» президента из парламента. Победа социалиста Лулы да Силвы на октябрьских выборах, которая сейчас кажется неминуемой, станет последним гвоздем в крышку гроба «философии» скандального Олаву ди Карвалью.

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